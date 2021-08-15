Зведення рахунків – експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака"

Ця банда складалася з жителів Кривого Рогу, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів

Справа на фото Олександр Овчаренко "Хіпак". Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 15 серпня, знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Поліція офіційно повідомляє, що розслідує дві версії злочину – вбивство і самогубство. Однак, в самогубство Костянтина Павлова сумніваються не тільки політики, а й експерти.

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Так, Сергій Пархоменко, підполковник міліції запасу, криміналіст, експерт Української федерації професіоналів безпеки, звертає увагу на дві дивні обставини, нетипових для ситуацій, пов'язаних з самогубством:

З вогнепальної зброї для самогубства зазвичай вибирають пістолет. Але поряд з Павловим на ганку виявлений автомат Калашникова. Його не так просто дістати, крім того, стріляти з АК в себе дуже непросто.

Люди зазвичай зводять рахунки з життям в тихому місці, наприклад, в спальні або лазні, щоб це не впадало в очі.

Як правило, коли людина хоче звести рахунки з життям, він вибирає якесь тихе місце. Десь у себе в кімнаті, може бути, в лазні. Щоб це не виглядало надто публічно. Перед цим людина приймає душ, кава або алкоголь. І потім здійснює самогубство. А тут дуже сумнівно – на веранді, в дверному прорізі видно його руки", – говорить Пархоменко в коментарі "Сьогодні".

Автомат, з якого був убитий або застрелився Костянтин Павлов. Фото з місця злочину / Фото: Сьогодні

На думку Пархоменко, слід очікувати результатів криміналістичної експертизи, які допоможуть зрозуміти, чи можливо взагалі отримати поранення, як у Павлова, вистріливши в себе з автомату. Але він сумнівається в тому, що мова могла йти про самогубство.

"Одна з версій, до чого це можна прив'язати – це те, що днями СБУ виявила в Кривому Розі організоване злочинне угруповання. Я думаю, що слідство має розглянути версію, яка зв'язок можливий між цією трагічною загибеллю мера і тим затриманням смотрящих. Дві такі резонансні події поруч статися просто так не можуть", – говорить Пархоменко.

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Що відомо про "банду Хіпака"

Зовсім нещодавно – 10 серпня – СБУ повідомила про завершення масштабної спецоперації з викриття однієї з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Була затримана "банда Хіпака".

Ця банда складалася з жителів Кривого Рогу, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Вона володіла чіткою ієрархією, суворою дисципліною. І відрізнялася особливою жорстокістю.

Очолював угруповання 63-річний кримінальний авторитет – Хіпак (Олександр Овчаренко, 1958 року народження, який проживав в Саксаганському районі кривої Рогу), який вже понад 10 років відомий в кримінальних колах, вважався смотрящим за містом.

Олександра Овчаренка "Хіпака" підозрюють у тому, що багато років він очолював ОЗУ і був "смотрящим" у Кривому Розі. 10 серпня 2021 року Овчаренка затримали / Фото: Сьогодні

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На думку Пархоменко, вбивство може бути зведенням рахунків. Зрозуміло, мер не був причетний до банди Хіпака.

"Мер ймовірно співпрацював зі слідством, надавав інформацію, можливо, щось знав. Завдяки його підтримці, його даними були проведені затримання. Тому вбивство може бути зведенням рахунків", – зазначає Пархоменко.

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