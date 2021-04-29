Світло! Камера! Мотор! Новинки Xiaomi представлено в Україні

АЛЛО та світовий технологічний лідер компанія Xiaomi сьогодні представили в Україні нові продукти – смартфони Mi 11 Ultra та Mi 11i, телевізор Mi TV Q1 75" та фітнес-браслет Mi Smart Band 6. Ознайомитися з новинками та оформити передзамовлення ви можете за посиланням.

Mi 11 Ultra: революційний флагман Xiaomi

Mi 11 Ultra – це не тільки справжня кіностудія у кишені, але й преміумфлагман, який задовольнить навіть найвибагливішого користувача. Він отримав найкращу у лінійці Xiaomi потрійну камеру, потужну мобільну платформу Qualcomm® Snapdragon™ 888, AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, революційну дротову та бездротову турбозарядки на 67 Вт. Усі три об’єктиви забезпечують чудову якість зображення і точне відтворення світла й тіні. Mi 11 Ultra також має на задній частині корпусу унікальний 1,1" AMOLED-дисплей з підтримкою Always-on Display, який може використовуватися для перегляду сповіщень, прев’ю селфі та ін. Лімітована партія Mi 11 Ultra надійде у продаж наприкінці травня за ціною 44999 грн за конфігурацію 12+256 ГБ.

Mi 11i: елегантний та потужний смартфон з AMOLED-дисплеєм та підтримкою Dolby Atmos®

Mi 11i пропонує надзвичайну продуктивність завдяки потужній мобільній платформі Qualcomm® Snapdragon™ 888. Його 6,67" AMOLED DotDisplay має пiдтримку HDR10+, частоту оновлення екрану 120 Гц та частоту дискретизації 360 Гц. Стереодинаміки та підтримка Dolby Atmos® забезпечують неперевершений аудіодосвід. А великий акумулятор на 4520 мА·год та швидка зарядка потужністю 33 Вт забезпечать роботу пристрою впродовж дня. Смартфон надійде у продаж у середині травня за ціною 18999 грн за конфігурацію 8+128 ГБ та 20999 грн за конфігурацію 8+256 ГБ.

Наступне покоління 4К – з телевізором Mi TV Q1 75"

Завдяки елегантному мінімалістичному дизайну з тонкими рамками та лезоподібною ніжкою Mi TV Q1 75" пропонує справжній кінематографічний досвід. З 75" 4K-дисплеєм, виготовленим за технологією квантових точок, та кутом огляду 178° користувачі можуть насолоджуватися переглядом з будь-якої точки кімнати. Телевізор працює на базі Android TVTM 10 і стане ідеальним супутником домашніх розваг, а Netflix, YouTube та інші популярні додатки вже попередньо встановлені на нього. Старт продажів заплановано на червень-липень. Телевізор можна буде придбати за ціною 59999 грн.

Mi Smart Band 6: на крок попереду

Mi Smart Band 6 є новим представником найпопулярнішої лінійки носимих пристроїв Xiaomi. Він отримав 1,56-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який пропонує картинку зі щільністю пікселів 326 ppi та приблизно на 50% більший екран, ніж у його попередника. Пристрій охоплює 30 різних видів тренувань та вміє автоматично визначати 6 найпопулярніших з них. Mi Smart Band 6 також підтримує вимірювання SpO2, моніторинг пульсу, розширені функції відстеження сну та багато іншого. Новинка з’явиться у магазинах 30 квітня за ціною 1499 грн.