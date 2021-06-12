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Світлове шоу на Софійській площі і Марш українських сил – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 12 і 13 червня

12 червня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 12 і 13 червня в Україні

У суботу, 12 червня, в Києві пройде екскурсія "Люди і локації Майдану", а в неділю, 13 червня, Марш українських сил в Маріуполі.

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Субота, 12 червня

  • 11.00 – ексклюзивна екскурсія "Люди і локації Майдану", яку проводить Національний музей Революції Гідності;
  • Урочиста церемонія вручення П'ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа";
  • 22.00 – вулична вистава "Я – мрія ..." на Софійській площі в рамках фестивалю "Французька весна в Україні";

Також в цей день в Корнуоллі (Велика Британія) продовжиться саміт "Великої сімки". Лідери G7 обговорять геополітичні виклики, торгівлю і розвиток, а також зовнішню політику. В якості гостей на зустріч запрошені лідери Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР.

А в Ірані пройде завершальний раунд дебатів кандидатів на пост президента країни.

Неділя, 13 червня

  • 10.00 – в Маріуполі почнеться Марш українських сил, присвячений 7 річниці визволення міста від проросійських терористів (пл. Свободи). Також в місті пройде військовий парад за участю полку "Азов".
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Також в цей день британська королева Єлизавета II прийме президента США Джо Байдена і його дружину в Віндзорському замку.

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Президент Туреччини Реджет Ердоган відвідає Брюссель, де проведе переговори з керівництвом НАТО. Також очікуються зустрічі турецького лідера з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні , Але без дощів не обійдеться.

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