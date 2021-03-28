Священник ПЦУ розрахував, коли 2021 року потрібно відзначати Великдень

/ Фото: Facebook

2021 року православні і греко-католики України повинні святкувати Пасху Христову 4 квітня, як і весь світ, а не чекати 2 травня.

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Про це Андрій Дудченко, протоієрей Спасо-Преображенського собору ставропігійної громади Православної церкви України в Києві, пише на своїй сторінці в Facebook.

Священик нагадав, що на I Вселенському соборі було прийнято рішення, що всі християни святкуватимуть Великдень в один день. Згідно з Александрійською пасхалією, алгоритм такий:

настає весняне рівнодення;

настає повний місяць;

в найближчу неділю після цього – Великдень.

Цього року рівнодення (коли день дорівнює ночі) настає 21 березня за новим стилем. Повний місяць, згідно астрономічним календарем, настане сьогодні, 28 березня, пізно ввечері.

Андрій Дудченко робить висновок, що Пасха має бути наступної неділі, тобто 4 квітня, однак християни східного обряду святкуватимуть її тільки 2 травня.

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Все через те, що за основу обчислення у нас береться не рівнодення, а умовне рівнодення, тобто 21 березня за старим стилем – день, який фактично не є рівноденням, а в нинішньому столітті спізнюється на 13 днів. Тому ми будемо чекати наступного повного місяця, а потім неділі, продовжує священик.

"Тому я за новий стиль і за нову пасхалію. Тому що треба жити не фантазія, а реальністю. І щоб зберігати вірність рішенням I Вселенського собору, Великдень треба святкувати всім християнам разом", – підсумував протоієрей ПЦУ.

Нагадаємо, в ПЦУ також звучать голоси про перенесення святкування Різдва Христового з 7 січня на 25 грудня.

Однак предстоятель церкви, митрополит Епіфаній каже, що воно має бути підтримане більшістю вірян і соборним органом.

Також нагадаємо, яку погоду прогнозують синоптики на православний Великдень:

Відео: Сьогодні

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