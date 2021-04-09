Русский
$ 27,98
33,23
  1. Новини України

Священикам зроблять щеплення на другому етапі COVID-вакцинації

9 квітня, 15:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Їх прирівняли до соцпрацівників

В Україні на другому етапі вакцинації населення від коронавірусу зроблять щеплення священнослужителям. Їх прирівняли до соціальних працівників, оскільки вони часто контактують з людьми.

Реклама

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Тепер духівники можуть отримати щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації, відповідно до дорожньої карти", – йдеться в повідомленні.

Щоб записатися на щеплення їм потрібно звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання, а ті вже передадуть списки координаторам в регіоні.

"Після узгодження з координаторами керівники повідомлять бажаючим про час і місце щеплення", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Відзначимо, що другий етап вакцинації почався в Україні 22 березня. Щеплення зроблять лікарям усіх закладів охорони здоров'я, соціальним працівникам та людям старше 80 років.

В тренді
Справа на 100 тисяч: суд відправив брата судді Вовка і його спільника за ґрати

Нагадаємо, в Україні зафіксували 800 "побочок" від вакцини.

Крім того, національний план вакцинації передбачає, що в Україні будуть робити по шість мільйонів щеплень на місяць, щоб до кінця року імунізувати 70% населення країни.

Як довго триватиме локдаун? Про транспортні секрети Києва і облом зі спецпропусками – в новому випуску ютуб-шоу влогера-пенсіонера Діда Панча.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина священики коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Долар почав зростати, євро злетів до максимуму за місяць: офіційний курс
Долар почав зростати, євро злетів до максимуму за місяць: офіційний курсФінанси
На Вінниччині помер вакцинований від COVID-19 чиновник
На Вінниччині помер вакцинований від COVID-19 чиновникІнші регіони
На Кіровоградщині виявили українську мутацію британського COVID-19
На Кіровоградщині виявили українську мутацію британського COVID-19Інші регіони
Гривня поступилася позиціями – що буде з курсом долара і євро
Гривня поступилася позиціями – що буде з курсом долара і євроФінанси
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо ДонбасуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти