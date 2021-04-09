Священикам зроблять щеплення на другому етапі COVID-вакцинації

В Україні на другому етапі вакцинації населення від коронавірусу зроблять щеплення священнослужителям. Їх прирівняли до соціальних працівників, оскільки вони часто контактують з людьми.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Тепер духівники можуть отримати щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації, відповідно до дорожньої карти", – йдеться в повідомленні.

Щоб записатися на щеплення їм потрібно звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання, а ті вже передадуть списки координаторам в регіоні.

"Після узгодження з координаторами керівники повідомлять бажаючим про час і місце щеплення", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що другий етап вакцинації почався в Україні 22 березня. Щеплення зроблять лікарям усіх закладів охорони здоров'я, соціальним працівникам та людям старше 80 років.

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Нагадаємо, в Україні зафіксували 800 "побочок" від вакцини.

Крім того, національний план вакцинації передбачає, що в Україні будуть робити по шість мільйонів щеплень на місяць, щоб до кінця року імунізувати 70% населення країни.

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