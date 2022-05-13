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Святослав Паламар розповів про втрати РФ під час штурму Маріуполя

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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13 травня, 22:42
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Заступник командира полку "Азов" заявив, що українські воїни продовжуватимуть опір
Святослав Паламар заявив, що оборона "Азовсталі", яку намагаються штурмувати російські війська, триває
Святослав Паламар заявив, що оборона "Азовсталі", яку намагаються штурмувати російські війська, триває / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") заявив, що захисники Маріуполя з початку війни знищити близько 6 тисяч російських загарбників. Також гарнізоном було знищено близько 78 танків та понад 100 одиниць бронетехніки. З перших днів війни ворог атакує українських захисників елітними підрозділами з моря, повітря та суші.

Про це Святослав Паламар заявив під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися", – сказав він.

Святослав Паламар підкреслив, що на штурм Маріуполя ворог кинув свої елітні підрозділи.

"Це 150 дивізія, це 68 танковий полк. Це 83 бригада ВДВ. Це 346 бригада ГРУ, спецназ. Це 22 бригада спецназ ГРУ. Це 9 полк морської піхоти "ДНР". Це 810 бригада чорноморського флоту. Це 155 Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", – сказав він.

Заступник командира полку "Азов" зазначив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період", – підкреслив він.

Натомість Святослав Паламар наголосив, що оборона "Азовсталі", яку намагаються штурмувати російські війська, триває.

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"Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога", – сказав він.

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