Зв'язували і катували праскою. Копи затримали банду небезпечних злочинців (фото)

Мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували стійке озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання – як їх викрили

На трасі Київ-Житомир правоохоронці затримали трьох активних учасників злочинного угруповання. Фото: ГУНП

Поліцейські затримали учасників злочинного угруповання, які скоювали озброєні розбійні напади та катування людей у чотирьох областях України.

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З вогнепальною та холодною зброєю зловмисники здійснювали жорстокі напади як на будинки мешканців, так і на офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, зв’язували та катували потерпілих, повідомляє пресслужба ГУНП.

"Ця група скоїла ряд жорстоких злочинів на території держави, працювала достатньо жорстко й агресивно. Під час злочинів поводилися достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, зокрема розпеченою праскою, перед цим прив’язуючи скотчем до стільця", – сказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

Поліцейські встановили, що мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували стійке озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання для систематичного вчинення розбійних нападів.

Група з чітким розподілом ролей кожного учасника діяла упродовж тривалого часу.

Реклама Зловмисники викрадали гроші і коштовності. Фото: ГУНП

За словами Клименка, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів на території України зловмисники мали спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися та планували кожний злочин.

Члени угруповання вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв’язки, перебування поза межами дому. Усі напади скоювали зазвичай у вечірній або нічний час.

Зловмисники позбувалися від всіх речових доказів їх злочинів. Фото: ГУНП

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Більше десяти автомобілів, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, після розбою спалювалися. Як і всі речові докази, які потім могли якимось чином вивести на це угруповання.

У травні 2021 року зловмисники здійснили розбійний напад на приватне помешкання у Харкові. Учасники групи катували потерпілу праскою та заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 євро, 50 000 доларів, виробами із золота.

У травні зловмисники скоїли розбійний напад на приватну квартиру в Харкові. Фото: ГУНП

Наразі задокументовано причетність групи до вчинення кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Попередньо зловмисники заволоділи грошовими коштами на понад 200 тисяч доларів та золотими виробами. Точна сума збитків наразі встановлюється.

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Зловмисники діяли в чотирьох областях України. Фото: ГУНП

20 травня на трасі Київ-Житомир правоохоронці затримали трьох активних учасників злочинного угруповання.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом затримали підозрюваних у серії розбійних нападів.

Також нагадаємо, в Одесі затримали учасників банди, які викрадали людей заради викупу.