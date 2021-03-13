Зв'язують і підсипають таблетки: що насправді відбувається в будинках для людей похилого віку (відео)

Літніх людей пов'язують, щоб вони не вставали вночі

У деяких будинках опіки обіцяють кваліфіковану медичну допомогу і майже цілодобовий догляд, але замість цього зв'язують, підсипають заспокійливе в їжу і знущаються над бабусями і дідусями.

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Що приховують будинки для людей похилого віку і чи можна довіряти їм життя рідних – з'ясовували журналісти з "Головної теми" на каналі "Україна".

Допомогти провести ревізію в будинку для людей похилого віку погодилася 62-річна жінка Тіна Антуф'єва.

Відео: Сьогодні

Знайти будинок опіки дуже просто, адже попит величезний. Ціни від 8000 до 18 000 гривень в місяць. Щоб потрапити до державного пансіонату, потрібно пройти через "бюрократичний пекло", а для того, щоб потрапити в один з приватних будинків потрібні тільки копія паспорта, ідентифікаційного коду та медкарти. Доба перебування коштує 500 гривень.

Для чистоти експерименту підставний агент Оксана Перебитюк влаштувалася в будинок опіки на роботу доглядальницею і з'ясувала, що людей похилого віку пов'язують, щоб вони не вставали вночі, а в їжу персонал додає їм якісь таблетки.

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"Вони в їжу кладуть стареньким таблетки. Після цих таблеток вони ходять, як зомбі", – каже Оксана.

Представники омбудсмена після побаченого обіцяють підготувати головний звіт, який потім буде направлений в установу, а також до відповідних органів.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" дізналися, в яких умовах зараз перебувають ті, хто пережив пожежу в харківському будинку для літніх людей.

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