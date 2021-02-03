SWEET.TV та Disney уклали преміальну угоду: франшизи MARVEL, "ЗОРЯНІ ВІЙНИ" та ексклюзивні прем’єри відтепер доступні абонентам сервісу

Дивитися ексклюзивні фільми після прем'єр у кінотеатрах у межах підписки можна без доплат

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV підписав нову угоду із голлівудською кіностудією WALT DISNEY COMPANY. Вона відкриває доступ до ексклюзивних фільмів після прем’єр у кінотеатрах в межах підписки без доплат. Також абоненти сервісу зможуть дивитися сагу "ЗОРЯНІ ВІЙНИ", фільми всесвіту MARVEL та інші культові стрічки.

SWEET.TV продовжує укладати ексклюзивні угоди з провідними голлівудськими кіностудіями. Сервіс підписав прямі контракти з DISNEY, PARAMOUNT, UNIVERSAL, SONY саме для території України, а не СНД, і власним коштом створює ексклюзивний україномовний дубляж культових голлівудських стрічок.

На початку 2021 року SWEET.TV підписав нову угоду з кіностудією DISNEY. Згідно з нею абоненти сервісу зможуть переглядати прем’єри кіностудії значно раніше. Також користувачі отримають доступ до фільмів всесвіту MARVEL, франшизи "ЗОРЯНІ ВІЙНИ" та інших культових стрічок у межах підписки без додаткових оплат.

"Такі домовленості — дуже важливий крок назустріч нашим абонентам. Відтепер на SWEET.TV ще більше фільмів кіностудії DISNEY можна дивитися в межах підписки без доплат. Ми робимо все, щоб наші абоненти отримували якісний контент легально та на найбільш вигідних умовах", — каже директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

З 15 січня у бібліотеці онлайн-кінотеатру з’явилися фільми: "ЧАКЛУНКА: ПОВЕЛИТЕЛЬКА ТЕМРЯВИ", "КРИЖАНЕ СЕРЦЕ 2", "ЗОРЯНІ ВІЙНИ: СКАЙВОКЕР. СХОДЖЕННЯ" та "ДАМБО". Легально у підписці їх можна буде переглянути тільки на SWEET.TV.

Також на сервісі, в межах підписки, можна подивитися сагу "ЗОРЯНІ ВІЙНИ": "ВІЙНИ КЛОНІВ", "ПРОБУДЖЕННЯ СИЛИ", "ОСТАННІ ДЖЕДАЇ", "ІЗГОЙ" ТА "ХАН СОЛО". А фанати всесвіту MARVEL вже можуть подивитися три фільми про Тора, насолодитися переглядом трьох частин фільму "ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА", зануритися у неймовірний світ ДОКТОРА СТРЕНДЖА, а на десерт — переглянути обидві частини "ВАРТОВИХ ГАЛАКТИКИ".

"Фільми всесвіту MARVEL є одними з найбільш популярних у світі. Вони мають сотні мільйонів прихильників у тому числі й в Україні. Ми даємо фанатам MARVEL улюблені фільми в межах підписки, щоб вони могли хоч щодня повертатися до стрічки про улюбленого супергероя", — наголосив Олександр Резунов.

Це не повний перелік фільмів від Disney, що стали доступні на SWEET.TV. Передплатники сервісу можуть подивитися "ПЕРЛ ХАРБОР", "АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИЦІ", "КРАСУНЯ", "БЕЗ ОБЛИЧЧЯ", "ВОЛЛ-І" та інші культові картини кіностудії вже сьогодні.

"Ми розуміємо, що багато людей зараз намагаються уникнути перебування у людяних громадських місцях, але подивитися прем’єру фільму, на яку глядачі чекали кілька років, хочеться якомога раніше. Ми знаємо, що українці полюбляють стрічки DISNEY та хочемо, щоб наші абоненти отримували якісний контент у безпеці та комфорті", – зазначив Олександр Резунов.

На сервісі зазначили, що будуть повідомляти про прем’єри. Повний список фільмів можна знайти у бібліотеці DISNEY на SWEET.TV.

Довідка. SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від DISNEY, UNIVERSAL, PARAMOUNT, SONY, MIRAMAX та ін. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку SWEET.TV — один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитися фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.

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