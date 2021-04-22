Син ексчиновника РНБО Гладковський оголошений в розшук: у чому його підозрюють

Гладковський-молодший проігнорував три виклики в прокуратуру і у слідчих увірвався терпець

Сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря оголосили в розшук, він підозрюється в корупції в оборонній сфері. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

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Гладковський є одним з восьми підозрюваних у справі "Оптімумспецдеталь", про підозру йому повідомили ще в грудні минулого року. У відомстві зазначили, що він проігнорував три виклики в прокуратуру.

"За даними слідства, зусиллями підозрюваного у 2015-2017 рр. "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди", – повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування стосовно Гладковського і "схем" в оборонці ще в грудні 2020 року. Гладковський-молодший у змові з іншими чиновниками нібито скуповували військові запчастини в Росії, а також на складах української армії, і часто ця продукція не відповідала будь-яким нормам якості, а ціни на неї накручувалися в рази.

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Також у березні 2019-го НАБУ провело понад 20 обшуків за місцем проживання фігурантів справи про розкрадання в оборонній промисловості, в тому числі у Олега і Ігоря Гладковських, Андрія Рогози, Віталія Жукова.

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