"Ситника вивезли у ліс": Чаус розкрив несподівані деталі "справи банки з грошима" (відео)

Суддя згадав події 2008 року, в яких нібито був замішаний Ситник, і пояснив, як це пов'язано з його кримінальною справою

Суддя Микола Чаус записав нове відеозвернення, в якому розкрив подробиці кримінального провадження з уже легендарною банкою грошей. Він заявив, що це не його, а також розповів, до чого тут директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник.

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Про це він повідомив у Telegram.

Насамперед він заявив, що ні він, ні його родина не мають будь-яких городів на території Києва або за його межами (де знайшли банку з грошима).

"Якими б чарівниками детективи НАБУ не були, вони не зможуть на неіснуючому городі будь-що знайти, що мало б хоч якесь відношення до мене... Я нічого не робив, що б підпадало під ту статтю Кримінального кодексу", – сказав Чаус.

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Суддя зазначив, що кримінальне провадження проти нього слід аналізувати, починаючи з 2008 року, щоб зрозуміти повну картину подій. За його словами, тут замішаний Ситник, який тоді ще не був директором НАБУ.

"У 2008 році між мною, Ситником і Олександром Поліщуком, які в той час сиділи в одному кабінеті прокуратури Київської області, стався конфлікт. В результаті конфлікту Ситника вивезли в ліс під Київ, наставили синців, забрали автомобіль і вимагали повернути гроші. І коли у 2016 році Ситник, будучи вже директором НАБУ, почав політичне переслідування мене і моєї сім'ї, стало зрозуміло, що його друзі перевернули з ніг на голову всі обставини і зробили мене у всьому винуватим", – розповів Чаус.

Він не розраховує на справедливе розслідування, оскільки нібито у Ситника є реальний конфлікт інтересів у цій справі.

Нагадаємо, в попередньому своєму відео Чаус обіцяв розкрити компромат на високопоставлених осіб в Україні. Одіозний суддя заявив, що має намір повернутися в Україну, і натякнув, що у його викрадачів будуть проблеми.