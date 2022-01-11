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Таблетки від COVID-19: що про них відомо і коли з'являться в Україні

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 18:27
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Препарат схвалили та планують закуповувати в інших країнах
Українські інфекціоністи розглядають лікування за допомогою таблеток / Колаж "Сьогодні"
Українські інфекціоністи розглядають лікування за допомогою таблеток / Колаж "Сьогодні"

У світі вже з'явилися таблетки COVID-19. Також скоро вони можуть бути і в Україні. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна придбає 300 тис. курсів препарату. Таблетки зможуть захистити від "Омікрону" та інших штамів.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про препарати від COVID-19 та коли вони можуть з'явитися в Україні.

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Експериментальні препарати

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що вони мають механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів заявляє Reuters, пише Укрінформ.

"Ми впевнені, що ці таблетки будуть ефективні проти Омікрону. Цей механізм на молекулярному рівні діятиме проти Омікрону і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанта, який може виникнути", – заявив глава компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров'я, організованої JP Morgan.

Яка ефективність препаратів

Даних щодо дії препарату "Молнупіравір" проти Омікрону поки що немає. Після використання таблеток ймовірність госпіталізації та смерті знизилася на 30%. Дослідження проводилося на 1433 пацієнтах у листопаді.

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Більш ранні дослідження показували ефективність 50%.

Де використають пігулки

Препарат був схвалений американським Агентством з продовольства та медикаментів (FDA) минулого місяця. Також його вже схвалили та планують закуповувати в інших країнах, включаючи Велику Британію, Японію та Індію.

Лікування COVID-19 таблетками в Україні

Українські інфекціоністи розглядають лікування COVID-19 за допомогою таблеток, але відповісти на питання про точну дату старту поки що важко.

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У свою чергу, у МОЗ не виключають, що, наприклад, таблетки "Молнупіравір" можуть з'явитися в Україні в першому кварталі 2022 року.

Раніше про цей препарат висловився голова відомства Віктор Ляшко. Він заявив, що Україна планує його закуповувати.

"Таблетки проти коронавірусу у світі вже використовують. Щодо цього препарату – не вивчав. Поки що нічого не скажу", – повідомив сайту "Сьогодні" інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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