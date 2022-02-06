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СЬОГОДНІ Новини України

Таблетки від COVID-19 "Молнупіравір". Як вони діють і скільки коштують

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 лютого, 16:04
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Ліки допоможуть боротися з хворобою та послаблять її наслідки
До країни завезли препарати від коронавірусу
До країни завезли препарати від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні лише за добу 5 лютого зафіксували 27 851 новий підтверджений випадок COVID-19. Вже прибула перша партія ліків від коронавірусу "Молнупіравір".

Про це розповів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України Сергій Комісаренко в ефірі каналу Україна 24.

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За його словами, це ліки, які допомагають боротися із хворобою, якщо людина вже заразилася.

"Ліки не є профілактичним засобом, вони не запобігають інфікуванню, вони допомагають нам боротися з хворобою, зменшують її наслідки. Тобто роблять перебіг захворювання легким і зменшують кількість людей, які потрапляють до лікарень. І, звичайно, тих, які помирають", – сказав Комісаренко.

За його словами, вчені розраховували, що ліки від COVID-19 з'являться дуже швидко, але склалося інакше.

"Бо є сотні ліків проти вірусів, і ми думали, що ми адаптуємо ліки якісь проти коронавірусної хвороби. Виявилося, на жаль, ні", – каже експерт.

Наразі в Україну доставили першу партію "Молнупіравіру".

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"Він фактично руйнує РНК-геном вірусу, втручаючись у його структуру. Він нічого не коштуватиме для наших людей, бо за це платить держава. Але приблизно курс – десь 600 доларів. Ці ліки потрібно використовувати якнайшвидше, коли почався вірус" , – додав він.

Де вживають таблетки та кому вони будуть доступні в Україні

Препарат зареєстрований і дозволений для екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Його зможуть отримати люди після 60 і ті, хто у зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та хвороби серця.

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