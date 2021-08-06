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Так Крищенко йде чи ні? Монастирський прояснив ситуацію з відставкою

6 серпня 2021 15:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава Нацполіціі Клименко розповів, що звільняти Крищенка з органів МВС може тільки міністр

Монастирський (зліва) спростував чутки щодо Крищенка. Колаж "Сьогодні"

Монастирський (зліва) спростував чутки щодо Крищенка. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день Андрій Крищенко не звільнено з посади керівника Головного управління Нацполіціі у Києві.

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Про це заявив журналістам міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає РБК-Україна.

Він не зміг назвати причину, чому глава київської поліції був відсутній на сьогоднішній координаційній нараді правоохоронців.

"Він в повній мірі виконує свої обов'язки, які він повинен виконувати", – сказав глава МВС.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко, про відставку якого теж пройшов слух, нічого не знає про можливу відставку Крищенка.

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"Рішення про звільнення заступника голови Нацполіціі – начальника поліції Києва приймає міністр внутрішніх справ ... Він пише заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ, я його тільки можу звільнити з лав Нацполіціі" , – заявив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ, який працював з Аваковим з 2014 року.

Крім того, Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один із них, перший заступник Сергій Яровий, був у команді Авакова з 2014 року.

На їх місце прийшли нові заступники, але вже Дениса Монастирського: Мері Акопян (була раніше директором департаменту міжнародного співробітництва МВС) і Богдан Драп'ят (очолював секретаріат правоохоронного комітету Верховної Ради, керівником якого до переходу в МВС був Монастирський).

Всі подробиці в спецтемі Новий глава МВС: всі подробиці

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