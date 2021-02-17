Такого морозу років 30 не було: Черкаси стали найхолоднішими в Європі

Минулої ночі в Україні вдарив такий мороз, що Черкаси стали найхолоднішим містом чи не в усій Європі. Про це повідомив в Facebook начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.
За його словами, минулої ночі над східною частиною Черкаської області виникла унікальна синоптична ситуація: через холодне повітря зі сходу і охолоджувальний ефект малохмарної погоди температура повітря впала майже до -30.
"Температури знизилися до -25, а в Черкасах – до -29,3 градуси, які стали найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи. Оновлено попередній рекорд мінімальної температури -27,5 градуса, який тримався з 2003 року", – написав Постригань.
Синоптик додав, що таких сильних морозів у другій половині лютого не було за останні 30 років спостережень.
Тим часом в Україні найближчими днями прогнозують мороз під -30. Як повідомляли новини "Сьогодні", особливо холодно буде в п'ятницю.
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