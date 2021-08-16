"Талібан" перейменував Афганістан, а Чаусу продовжили арешт – головні новини СЬОГОДНІ

Поліція розслідує загибель мера Кривого Рогу, а в Росії винесли вирок прессекретарці Навального

Суддю залишили під домашнім арештом, а Афганістан повністю окупували таліби/Фото: колаж "Сьогодні"

В Узбекистані потрапив в авіакатастрофу літак ВПС Афганістану, а афганці усіма способами намагаються покинути країну. Дійшло до того, що вони чіпляються за шасі літака, щоб полетіти, і просто падають вниз.

"Талібан" перейменував Афганістан

Реклама

В Афганістані бойовики руху "Талібан" після того, як зайняли столицю Кабул, оголосили про відновлення т.зв. Ісламського Емірату Афганістан. Тим часом практично всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан". При цьому ще вчора його лідери обіцяли, що гайки не закручуватимуть.

А в аеропорту Кабула триває вакханалія – афганці усіма способами намагаються покинути країну. Дійшло до абсурду – люди чіплялися на шасі злітаючого американського літака, після чого падали з великої висоти, коли він був уже в повітрі.

Аеропорт Кабула – єдине місце в Афганістані, де немає талібів, сюди збираються всі, що намагаються покинути країну. Паніка почалася, коли оголосили про скасування комерційних рейсів, кинуті всіма афганці намагаються взяти літаки штурмом.

Реклама

Крім того, після того, як таліби повністю захопили Афганістан, в Росії заявили, що готові до переговорів з головою політичного офісу "Талібану" Абдулом Гані Барадарою в Досі.

Поліція розслідує загибель мера Кривого Рогу

Поліція відпрацьовує три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: вбивство, самогубство або він міг випадково застрелитися через необережне поводження зі зброєю.

За його словами, криміналісти детально оглянули місце події, зараз проводиться аналіз записів з камер відеоспостереження – інформація, яка перебувала на сервері, обробляється. Жодних інших людей камери не зафіксували.

Чаусу продовжили арешт

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу.

Рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні. Після початку засідання суд прийняв рішення розглядати питання в закритому режимі. Але в результаті арешт був продовжений.

Це вже другий суд за день для Чауса. Вранці Апеляційний суд Києва відхилив скаргу захисту та залишив у силі арешт судді.

Реклама

У Чауса вже другий суд за день. Скріншот

У Росії винесли вирок прессекретарці Навального

Преображенський суд Москви засудив прессекретарку російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш до 1,5 року обмеження волі в рамках "санітарної справи". Звинувачення наполягало, що вона підбурювала учасників акції протесту порушити приписи щодо боротьби з коронавірусом.

Суд призначив Ярмиш покарання у вигляді обмеження волі на строк 1,5 року. Протягом цього терміну їй заборонено брати участь в мітингах, залишати своє житло після 22:00, змінювати місце проживання без повідомлення наглядових органів.

Авіакатастрофа в Узбекистані

Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану на кордоні у Сурхандар'їнській області.