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"Там будуть депутати": Данілов анонсував нові "цікавіші" санкції

19 лютого, 23:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові санкції проти депутатів.

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Про це він заявив ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Коли я тут волаю якісь слова, маю нести за них відповідальність. І я коли минулого разу казав, що далі буде, повірте, далі будуть офшори. Власність та все, що поцупили в українського народу, буде повернуто. Більш того, можу сказати, що всі ці депутати, які сьогодні сидять, в яких статки 300-400 мільйонів, де це все було взято? Адже вони жодного разу не працювали в бізнесі", – сказав Данілов.

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За його словами, найближчим часом на наступному засіданні РНБО буде ще більше нових санкцій.

"І там будуть депутати, багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки. Все повертатимуть", – сказав секретар РНБО.

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