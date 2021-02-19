"Там будуть депутати": Данілов анонсував нові "цікавіші" санкції

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові санкції проти депутатів.
Про це він заявив ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
"Коли я тут волаю якісь слова, маю нести за них відповідальність. І я коли минулого разу казав, що далі буде, повірте, далі будуть офшори. Власність та все, що поцупили в українського народу, буде повернуто. Більш того, можу сказати, що всі ці депутати, які сьогодні сидять, в яких статки 300-400 мільйонів, де це все було взято? Адже вони жодного разу не працювали в бізнесі", – сказав Данілов.
За його словами, найближчим часом на наступному засіданні РНБО буде ще більше нових санкцій.
"І там будуть депутати, багато тих людей, які жодного разу не працювали ніде, а мають сьогодні величезні статки. Все повертатимуть", – сказав секретар РНБО.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк