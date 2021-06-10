А хто спонсор УЄФА? – експерти про причини заборони форми збірної на Євро-2020

Чому збірну України змусили прибрати гасло "Героям слава". Фото: колаж "Сьогодні"

Після презентації нової форми для українських футболістів Кремль почав висловлювати своє "обурення" – все через напис "Слава Україні!" і карти країни разом з тимчасово окупованими територіями. Більш того, після скарги Російського футбольного союзу УЄФА зобов'язав збірну прибрати з одягу напис "Героям слава". Через це розгорається великий скандал. Подробиці з'ясували журналісти "Сьогодні".

Зрада від УЄФА

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9 червня члени Союзу європейських футбольних асоціацій затвердили форму, жодних претензій до дизайну у них не було. Однак після запиту футбольного Союзу РФ регулятор раптово змінив своє рішення. У заяві УЄФА сказано, що поєднання гасел "Слава Україні" і "Героям слава" має політичне значення.

"Карта України на формі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави. Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. При цьому другий слоган – "Героям слава" – українці повинні будуть прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він несе явний політичний сенс", – пояснили в організації виданню "Чемпіонат".

Тарас Чорновіл. Фото: колаж "Сьогодні"

Секрет у фінансовому впливі Росії – експерти

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Політолог Тарас Чорновіл вважає, що заборона з боку УЄФА пов'язана не з політичним підтекстом, а виключно з фінансовим впливом Росії. Ще з 2012 року російський "Газпром" є одним з найбільших спонсорів турнірів. І компанія використовує цю співпрацю не тільки для реклами, але і для політичного лобі. І зараз їм випав шанс насолити Україні за допомогою свого впливу на футбольну організацію.

"РФ підняла шум навколо форми, ми надали роз'яснення щодо походження цього терміна, і питання зняли. Але потім раптом включився процес, який називається" аналог ПАРЄ ". Ось є Євросоюз, де діють певні цінності, і є Парламентська асамблея Європи, де діють виключно ціни. тобто хто платить гроші, той і замовляє музику. І тут "Газпром" каже, а ми готові стати титульним спонсором. І там, де були цінності, раптом з'явилися ціни".

У той же час, упевнений експерт, найстрашніше для Кремля – не гасло, а карта України разом з тимчасово окупованими територіями.

Політизацією займається Росія

Народний депутат і ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович зазначає, що політизує чемпіонат не гасло "Героям слава", а російські претензії на цей рахунок.

"Це історичне гасло, яке вплинуло на боротьбу за незалежність України. Тому не дивно, що воно викликає такі заяви з боку РФ. Я переконаний, що політизацією є не використання "Слава Україні", а саме спроба зняти цей лозунг з форми. Ну , я розумію, що офіційне вітання ЗСУ дратує Кремль. Так само як і і саме існування України. УЄФА має зайняти дуже чітку позицію і не підтримувати такого роду провокації", – підкреслив він.

Володимир В'ятрович. Фото: колаж "Сьогодні"

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У той же час В'ятрович підтримує думку, що Росія здійснює не тільки політичний, але і фінансовий тиск на УЄФА.

"Ми знаємо, що одним із спонсорів чемпіонату є" Газпром ", який Росія використовує як один з видів своєї зброї і просування пропаганди".

УЄФА прогнувся під Росію

"УЄФА трохи прогнувся під Росію і наказав прибрати з форми нашої збірної гасло "Героям слава". Тобто карта з нашим Кримом – ОК. Слава Україні – ОК. Героям слава – не ок. Ну ОК). Коли треба було якось задобрити Росію, але при цьому не виглядати тотальними боягузами", – написав телеведучий і політик Сергій Притула.