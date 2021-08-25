Там палає: Кулеба про реакцію Росії на Кримську платформу

Міністр підкреслив, що звістка про проведення саміту в Києві продовжує поширюватися світом

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував реакцію Росії на Кримську платформу. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба заявив, що в Росії істеричні реакції після саміту Кримської платформи.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", – зазначив Кулеба.

Він нагадав, що в історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. Після цього вже вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформі в 50 країнах світу.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв'ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", – зазначив міністр.

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Що таке "Кримська платформа"?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчику щодо деокупації півострова. В результаті МЗС розробив концепцію "Кримської платформи".

На міжнародному рівні про майбутні ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив наших друзів до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова".

Після цього українське МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почалов запрошувати країни приєднатися до платформи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства; Забезпечення ефективності санкцій проти РФ; Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; Захист освітніх, культурних і релігійних прав; Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

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Раніше ми повідомляли, що Росія відновила кримінальну справу за перекриту воду в Крим.

Також нагадаємо, МЗС Росії відмовився від участі у "Кримській платформі".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: