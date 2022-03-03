Як відрізнити російську техніку – фото та повна характеристика

Ми склали добірку танків, транспортерів та бронемашин, на яких підрозділи агресора найчастіше з'являлися у різних регіонах країни

Які танки, транспортери та бронемашини застосовує в Україні агресор

ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Але що саме за техніка агресора колесить Україною за всі дні від початку вторгнення? Як її ідентифікувати? "Сьогодні" склала добірку основних видів танків, БМП, транспортерів та інших видів техніки, яку можна побачити у різних регіонах України.

Додайте цей текст до закладок, якщо відчуваєте, що вам знадобиться подібна інформація. Також нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав військових та простих людей не знищувати без крайньої необхідності захоплену ворожу техніку, а передавати армії. По його словам, техніка окупантів може добре послужити на благо України і проти самих росіян.

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Танк Т-80БВМ

Танк Т-80 – з 1976 року на озброєнні армії СРСР, потім Росії. Російська модернізація танка Т-80БВМ включає установку багатоканального прицілу навідника "Сосна-У" з тепловізором. На танк встановлена 125 мм гармата та кулемет. Середня швидкість руху танка сухою ґрунтовою дорогою становить 40-45 км/год, максимальна швидкість танка – 70 км/год. Запас ходу танка (по паливу) шосе становить 500 км, з додатковими бочками – 600 км; запас ходу ґрунтовою дорогою 335 км (410 з додатковими бочками). Витрата палива шосе лежить у межах 430-500 літрів на 100 км. Екіпаж танка складається з трьох осіб: командира, навідника та механіка-водія.

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Інфорграфіка "Сьогодні"

Танк Т-72В3

Танк Т-72Б3 також має 125-міліметрову гармату та зенітну кулеметну установку. Середня швидкість по шосе – 65 км/год, по пересіченій місцевості – 35-45 км/год. Запас ходу шосе – 500 км. Запас ходу пересіченою місцевістю – 400 км. Витрата палива шосе лежить у межах 430-500 літрів на 100 км. Екіпаж танка складається з трьох осіб: командира, навідника та механіка-водія.

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Інфорграфіка "Сьогодні"

БТР-80

"Бронований транспортер – 80" був створений на початку 1980-х років, фактично це модифікація БТР-70 після виявлення його недоліків в Афганській війні. БТР-80 вступив у серійне виробництво 1984 року, і з 1990-х є основним бронетранспортером ЗС Росії і використовувався практично у всіх великих збройних конфліктах на пострадянському просторі.

Озброєння БТР-80 складає спарена установка з двох кулеметів 14,5-мм та 7,62-мм. Установка розміщується в лобовій частині вежі, її наведення у вертикальній площині здійснюється вручну за допомогою гвинтового механізму, горизонтальне наведення здійснюється обертанням вежі. Дальність вогню кулеметів становить до 2000 метрів за наземними цілями та 1000 м за повітряними цілями. БТР-80 призначений для боротьби з легкоброньованою і неброньованою технікою супротивника, включаючи низьколітаючі повітряні цілі, і має боєкомплект двох кулеметів – 2500 патронів у 10 стрічках, споряджених бронебійно-запальними кулями, бронебійно-трасуючим, запальними, а також призначені для поразки живої сили та вогневих засобів противника. БТР також обладнаний пристроєм постановки димової завіси.

Зазначимо, що БТР-80 не здатний витримати влучення реактивної гранати. Також машина вразлива проти ПТРК противника оскільки поступається їм у дальності поразки (2000 метрів проти 4000-5000 у ракетних комплексів). Дещо краща ситуація у БТР-80А, проте він теж сильно вразливий проти керованих ракет. БТР також беззахисний проти керованих ракет.

Бронетранспортер може бути знищений вогнем дрібнокаліберної артилерії та великокаліберними кулеметами калібру 12,7 та 14,5 мм. БТР-80 уразливий від вогню практично будь-яких гармат. 120 мм міномети також можуть вивести його з ладу.

/ Фото: Сьогодні

БТР-82А

БТР-82 – російський бронетранспортер, що є модернізацією БТР-80. Прийнятий на озброєння ЗС Росії у 2013 році. На машині встановлено дизельний двигун КАМАЗ потужністю 300 л. с.

Конструкція вежі – уніфікований модуль, оснащений системою стабілізації озброєння у двох площинах та електричними приводами. Озброєння представлене 14,5-мм кулеметом або скорострільною 30-мм гарматою, спарені з 7,62-мм кулеметом у модулі баштової гарматно-кулеметної установки. Є протиосколковий захист у вигляді спеціальних накладок на внутрішній поверхні корпусу та кондиціонер. БТР отримав цифрові радіостанції "Акведук" із шифруванням сигналу та комбіновані прилади спостереження. Підвищено протимінну стійкість.

/ Фото: Сьогодні

Бронеавтомобіль "Урал-ВВ"

"Урал-ВВ" – захищений автомобіль, створений для силових структур та внутрішніх військ МВС Росії. В автомобілі десантне відділення та водійська кабіна поєднані в єдиний об'єм. Броня машини витримує вибухи до 2 кг вибухових речовин. При необхідності екіпаж може заблокуватися зсередини та вести вогонь із бійниць, а також із двох верхніх відсіків. Автомобіль захищає екіпаж за можливого підриву міни або саморобного вибухового пристрою в двокілограмовому тротиловому еквіваленті. Кожне колесо здатне витримати чотири отвори від кулі калібру 7,62 мм. Спецавтомобіль відрізняє можливість встановлення на ньому будь-якого обладнання та озброєння залежно від бойового завдання та при встановленні штатного озброєння він може використовуватись замість бронетранспортера.

/ Фото: Сьогодні

Бронеавтомобіль "Тайфун"

"Тайфун" – бронеавтомобіль підвищеної захищеності призначений для перевезення особового складу (до 10 або 16 осіб), а також для встановлення різного обладнання або систем озброєнь. На базі можна створювати машини зв'язку, мобільні артилерійські системи, автокрани, транспортно-пускові машини безпілотних літальних апаратів, евакуатори, екскаватори та інші модифікації. Висаджування десанту може здійснюватися як за допомогою рампи, так і через двері. Лоб кабіни має посилене бронювання, яке забезпечує захист від 30-мм снарядів; можливе встановлення бронезахисту, що закриває лобове скло. За іншими відомостями, броня розрахована лише на влучення куль калібру 7,62 мм. Відсік десанту обладнаний триплексами, а також моніторами, що відображають інформацію із зовнішніх відеокамер.

/ Фото: Сьогодні

Бронеавтомобіль "Тигр"

"Тигр" – російський армійський багатоцільовий автомобіль підвищеної прохідності. Броньований тридверний автомобіль розрахований на перевезення 6-9 осіб та 1200 кг вантажу. Вантажне відділення відокремлено від пасажирської перегородки, обладнане сидіннями, на яких можна додатково розмістити 2-4 особи. Озброєння броневика – великокаліберний кулемет "Корд". На деяких версіях "Тигра" встановлено 30-мм автоматичну гармату або зенітно-ракетне озброєння малої дальності "Верба". Є ще й протитанковий варіант, озброєний ПТРК "Корнет".

/ Фото: Сьогодні

БМП

Бойова машина піхоти (БМП) – броньована бойова машина, основним призначенням яких є вогнева підтримка та транспортування особового складу відділення стрільців (піхоти) до місця виконання бойового завдання з можливістю десанту вести вогневий бій з машини, підвищення його мобільності та захищеності на полі бою в умовах застосування противником ядерної зброї та для спільних дій з танками у бою.

Відповідно до бойового призначення БМП, як правило, обладнані системами управління вогнем, фільтро-вентиляційними установками, пожежогасінням, протитанковими засобами та засобами димопостановки. Як правило, БМП має більшу вогневу потужність, ніж БТР, але рівень захисту у них приблизно можна порівняти. Також принциповою відмінністю БМП від БТР можна вважати пристосованість до ведення бойових дій десанту з них в умовах застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї. БМП озброєна 100-мм та 30-мм гарматами та кулеметами. Екіпаж: 3 особи, десант – 7 осіб.

/ Фото: Сьогодні

Самохідна гаубиця САУ 2С19

152-мм гаубиця САУ 2С19 призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських та мінометних батарей, танків та іншої броньової техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО та ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів супротивника у глибині його оборони. Може вести вогонь по цілях, що спостерігаються і не спостерігаються, із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах. При стрільбі використовуються як постріли з бойового укладання, так і ті, що подаються з ґрунту.

/ Фото: Сьогодні

ТОС-1А "Сонцепек"

Важка вогнемета система ТОС-1А "Сонцепек" була розроблена у 2001 році. Розміщується на базі танка Т-72 або шасі вантажного автомобіля КрАЗ. Основним завданням системи є підтримка піхоти та бронетанкових з'єднань. ТГЗ призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях. . .

/ Фото: Сьогодні

ЗРПК "Панцир"

"Панцир" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного та морського базування. Комплекс призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз. Поразка цілей – до 40 км.

/ Фото: Сьогодні

ЗРК "Бук"

"Бук" – самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах (від 30 м до 18 км) в умовах інтенсивного радіопротиводії. ЗРК "Бук" також забезпечують можливість ураження тактичних балістичних ракет супротивника з дальністю пуску до 150 – 200 км.

/ Фото: Сьогодні

Зенітна ракетна система С-300

ЗРС С-300 здатна вражати цілі на висотах до 200 км. Призначена для оборони великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу супротивника. Здатна вражати балістичні та аеродинамічні цілі.

Стала першою багатоканальною зенітною ракетною системою, яка здатна супроводжувати кожним комплексом до 6 цілей на відстані 30-40 км і наводити по них до дванадцяти ракет. Сучасні модифікації одним комплектом можуть вражати до 36 аеродинамічних або балістичних цілей, наводячи ними до 72 ракет.

/ Фото: Сьогодні

Зенітна ракетна система С-400

С-400 "Тріумф" – зенітна ракетна система великої та середньої дальності. С-400 призначена для знищення всіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу (у тому числі гіперзвукових). Станом на 2021 рік у Повітряно-космічних силах РФ понад 70% зенітних ракетних полків переозброєні на системи С-400.

Ракетами надвеликої дальності комплекс може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 400 км. Система також призначена для боротьби з літаками, стратегічними бомбардувальниками, гіперзвуковими крилатими та балістичними ракетами. Оснащення ракети новою головкою самонаведення дозволяє вести обстріл та поразку цілей, що знаходяться за межами видимості наземних локаторів.

/ Фото: Сьогодні

Робіть фото ворожою технікою із включеною геопозицією у смартфоні

Telegram-канал "Медіаоборона" повідомив, що зараз українські військові намагаються встановити місце розташування ворожих систем С-300 і С-400, у зв'язку з чим просять громадян, які володіють такою інформацією, повідомити про це ЗСУ.

Крім того, російські окупанти атакують позиції української армії, а також цивільні об'єкти та житлові будинки за допомогою систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо" та "Смерч" . Для пересування загарбники також використовують таку техніку, як командно-штабні машини МППУ КБР, військові вантажівки Камаз та Урал, автоцистерни АЦПТ-10-53501 та АТЗ-7-5350, та механізовані мостові комплекси ТММ-6 та ТММ-3М .

Українські військові також розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V. Як повідомили у прес-службі МВС, це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Усіх, хто побачить ворожу колону, просять негайно повідомити про неї українським військовим чи завадити її подальшому руху.

Крім того, військові просять громадян фотографувати ворожу техніку на смартфони із включеною геолокацією.

На військовій техніці з літерою V на бортах часто пересуваються "кадировці" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" розповідав про те, куди кидати "коктейлі Молотова", щоб потрапити до вразливих місць ворожої техніки.

Також ми інформували про те, якими ракетами окупанти атакують Харків і пояснювали, що таке РСЗВ "Смерч" та як визначити ракету за звуком.