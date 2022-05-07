Танкіст, наставник, гордість бригади: історія Героя України Олександра Цюпака

Кадровий військовий та гордість 14-ї окремої механізованої бригади Олександр Цюпак загинув 11 березня 2022 року, захищаючи Київську область. З 2014 року, коли розпочалася російська агресія проти України, підготував стільки ж екіпажів танкістів, скільки було хвиль мобілізацій. На змаганнях його танковий взвод кілька разів посідав перше місце.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Як загинув український захисник?
Під час російського вторгнення в Україну Олександр Цюпак захищав Київську область.
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11 березня 2022 року в населеному пункті Наливайківка Київської області танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога, а під час активних наступальних дій у напрямку Макарова відбив атаку супротивника.
Олександр Цюпак загинув внаслідок шквального артилерійського обстрілу.
15 березня 2022 року похований у селі Залужжя Володимир-Волинського району.
Кадровий військовий Олександр Цюпак загинув 11 березня 2022 року
Нагороди
- Звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (2022, посмертно) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
- Медаль "За військову службу Україні" (2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
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