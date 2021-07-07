Таран визнав – туфлі незручні: дівчатам-курсанткам поміняють взуття для параду

На параді буде одна коробка з 150 дівчат – їх не можна було випускати в польовій формі (берцах), а парадна незручна

Тарану помстилися за дівчат-військовослужбовців. Колаж "Сьогодні"

Через скандал з підборами Міністерство оборони прийняло рішення поміняти дівчатам-курсанткам взуття для марширування на параді до Дня Незалежності. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що нинішні парадні жіночі туфлі були затверджені ще у 2017 році. Про це він розповів на засіданні уряду.

Він вважає, що окремі політики в Україні "зробили з мухи слона" і назвав цей скандал "наїздом".

"Вважаю, що цей "наїзд" був абсолютно інспірованим і безпідставним. Наказ про форму одягу для жінок-військовослужбовців, який передбачав саме такі туфлі, був прийнятий ще у 2017 році. Це звичайні жіночі туфлі для парадної форми одягу", – сказав Таран.

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Міністр уточнив, що на параді бойові частини повинні проходити у бойовій формі (в берцах), а не бойові (всі навчальні військові заклади) – у парадній формі.

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Він також повідомив, що на параді буде окрема "коробка" з жінок-військовослужбовців у кількості 150 осіб.

"Друге – взуття справді не зручне. Я до цього з цим взуттям не стикався. Зараз, після розмов з жінками-військовослужбовцями, ми з'ясували, що ці туфлі звалюються з ноги під час ходьби. Подруге, вони дійсно мають високий підбір, який не дозволяє комфортно йти жінці у строю. Ми вже розробили новий зразок туфель: вони мають шнурки і це дозволяє їм не звалюватися з ноги. Наявність шнурків враховує різну повноту стопи. Ми зробили набагато менший підбір", – сказав Таран.

Міністр додав, що найближчим часом виготовлять експериментальний набір цього взуття, в якому дівчата пройдуть на параді.

"Якщо жінок випустити у польовій формі одягу, то, я вважаю, це буде недоречно, тому що це не бойова частина, а навчальний військової заклад", – резюмував він.

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Нагадаємо, днями до Верховної Ради міністру Тарану жінки-депутатки принесли туфлі на знак протесту проти знущання над дівчатами-військовослужбовцями. У Раді закликали терміново провести службове розслідування.

Кореспондент "Сьогодні" побував на репетиції, де курсантки удосконалюють майстерність марширування на підборах. Військові у подробицях розповіли нам про скандальні туфлі, а дівчата відповіли всім, хто критикував цю ініціативу.