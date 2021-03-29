Тарас Шевченко російський поет? Київ відповів на нахабну заяву росіян

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву Російського центру науки і культури у Києві (філія Державного агентства "Росспівробітництво") про те, що український поет Тарас Шевченконібито є російським.

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Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь МЗС.

У відомстві зазначили, що Російський центр – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. Він функціонує відповідно до договору між урядами України і РФ від 1998 року. У Москві створено і функціонує Національний культурний центр України.

"У зв'язку з маніпулятивними і зухвалими посяганнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т.Г. Шевченка, відзначаємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи про Т.Г. Шевченка", – йдеться у заяві.

Відзначимо, почалося все з того, що 9 березня (день народження Кобзаря) цей Російський центр анонсував захід під назвою "Підведення підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка". Ще варто підкреслити, що агентство "Росспівробітництво" визнано Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська організація.

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Нагадаємо, що у 207-му річницю від дня народження українського поета президент Володимир Зеленський на форумі перевірив присутніх фейком за допомогою великих українців Лесі Українки і Тараса Шевченка.

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