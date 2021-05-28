Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопця

Чого боїться Лукашенко, чи обмежить він поставки пального в Україну і хто отримує вигоду від його дій – розбиралися в цьому з білоруськими активістами

В історії з Білоруссю, яка примусово посадила літак, що летів із однієї країни Євросоюзу в іншу, щоб заарештувати "терориста" Протасевича, найважливіше питання – хто ж ця людина? У чому її таємниця?

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Чому через звичайну людину з активною громадянською позицією, яких у Білорусі чимало, "бацька" зробив велику політичну дурість? І збирається зробити ще одну? Чим його так лякає молодий хлопець, який виїхав із Білорусі та, судячи з усього, збирався жити тихо?

"Просто йому не все одно" – що точно відомо про Протасевича

Протасевич співпрацював із білоруським телеграм-каналом Nexta. Цей канал проти Лукашенка, і у нього більше 1,2 млн. підписників. Багато, звісно...

Але також відомо, що Протасевич вже деякий час із Nexta не співпрацює. Він навіть переїхав із Варшави, де працює редакція каналу, до Вільнюсу.

Протасевич був на Донбасі в 2014 році . Він чи то висвітлював конфлікт як фотограф і журналіст. Чи то воював у складі полку "Азов". Версії різняться.

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Останнім часом історія з "Азовом" старанно роздувається, різного роду "експерти" в Україні це активно коментують. Ну, припустимо, навіть воював, ну і що?

Участь в "Азові" або журналістські вправи на каналі Nexta – цього недостатньо, щоб заради арешту Протасевича садити в Мінську літак, що виконував рейс всередині Євросоюзу. Будь Протасевич хоч тричі ветеран АТО, він занадто дорого обійшовся Білорусі.

Взагалі, враження таке: Протасевич – звичайний хлопець із Мінська, якому не байдуже. Таких в Білорусі зараз багато, особливо серед молоді. Арешт одного ситуацію ніяк не змінить.

А ось наслідки повітряного інциденту з Ryanair можуть ситуацію в країні змінити. Коли йдуть на політичний ризик, рішення зазвичай приймають із калькулятором у руках. Задаються питанням, чи виправданий цей ризик, чи окупиться?

Реклама Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

"Білоруська авіакатастрофа" – в чому головна помилка Лукашенка

Головна помилка – економічна. Це наслідки "красивого" затримання опозиціонера.

"Белавіа" більше не приймають в багатьох країнах Євросоюзу. Україна теж ввела обмеження проти головної білорускою авіакомпанії. Літакам "бацьки" скоро залишиться літати тільки в Москву.

Світові авіакомпанії скорочують польоти над Білоруссю, скасовують рейси в цю країну. Наприклад, таке рішення прийняла голландська KLM, а також найбільший регіональний авіаперевізник – airBaltic.

І це тільки початок. Точно, як у випадку з катастрофою рейсу MH-17 над Донбасом у 2014 році. Тоді авіакомпанії міняли свої маршрути, щоб обходити схід України, протягом двох років. Тепер буде те ж саме: не відразу, але неминуче.

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В ICAO хочуть отримати більше інформації про інцидент. Фото: Reuters / W.Rattay

До речі, саме після катастрофи MH-17 Білорусь абсолютно свідомо доклала максимум зусиль (і виділила чимало коштів), щоб зосередити потік транзитних авіарейсів на собі. Це була правильна і успішна стратегія. Її результат в тому, що повітряні пасажирські перевезення до недавнього часу складали до 3% ВВП Білорусі (за деякими оцінками, станом на 2019 рік). Точна цифра не так важлива, як деякі інші моменти.

У 2019-му через Білорусь проходили всі вантажні рейси з Близького Сходу в США; Більшість вантажних і пасажирських рейсів із Китаю до Євросоюзу теж проходили через Білорусь; За оцінками експертів, тільки на диспетчерському супроводі цих рейсів Білорусь заробляла 50-70 млн. дол. на рік; У 2019-му Білорусь обслуговувала 325 тис. літаків, 980 авіакомпаній, 100 країн світу; 17% рейсів від цього числа здійснювали посадку в аеропорту "Мінськ".

Все це – великі гроші для Білорусі: аеропортові збори з пасажирів, оренда приміщень, комісії авіаперевізників. Плюс менш очевидні статті доходів – готелі, заклади громадського харчування, duty free.

Тільки на човникових рейсах із Києва до Мінська і далі в Москву, "Белавія" могла заробляти кілька мільйонів доларів на рік. Офіційних даних немає. Але за експертними оцінками, в цілому повітряні пасажирські перевезення давали Білорусі 0,8-1,5 млрд. дол. При цьому частка Росії, яка одна через введені наразі заборони і санкції точно нікуди не дінеться, не перевищувала 30%.

І все це багатство вирішено проміняти на простого білоруського хлопця, який образливо дражнив Лукашенка в телеграмі? Дорогувато обійшовся "бацьку" Протасевич.

Що таке мільярд доларів можливого збитку для Білорусі? Проросійські політики часто малюють цю країну успішною і процвітаючою. Але ВВП Білорусі не так вже і великий – 59 млрд. дол. Приблизно в 10 разів менший, ніж ВВП України. І мільярд доларів для білорусів – це дуже відчутно.



Заборона на поставки палива в Україну реальний – друга помилка Лукашенка

Виявилося, що Протасевич може обійтися Білорусі ще дорожче. 28 травня через українські експертні кола надійшла новина: Білорусь розглядає можливість обмеження на поставки бензину марки А-95 в Україні. Імпортер тут – Білоруська нафтова компанія (БНК). На її частку припадає 55 тис. т палива на українському ринку. Тобто близько половини всього імпорту в Україну.

Для України це буде відчутно. Можуть навіть початися перебої з бензином, хоча це буде тимчасове явище. Знайти іншого постачальника буде не так вже й складно.

Але питання в тому, куди Білорусь буде продавати бензин, якщо не в Україні? Інших ринків у неї немає. Тому нині українські експерти дотримуються думки, що обмежень на ввезення бензину в Україну не буде.

Якщо авіаційна галузь вдало підштовхує економіку Білорусі, то пальне для цієї економіки – локомотив. Жоден репортаж Протасевича з Донбасу, жодна образлива карикатура на Лукашенка в каналі Nexta не варті того, щоб вбити економіку своєї країни "ворогам в науку".

Або все-таки варті? "Сьогодні" з'ясовувало, чого домагається "бацька" у інших людей із Білорусі, які, як і Протасевича, мають активну громадянську позицію. Деякі думки незвичайні. Багато хто припускає, що обмеження на ввезення бензину все-таки можуть бути введені – до 1 червня. Нехай навіть для Білорусі це абсолютно невигідно.



"Теорія змови" – що важливо знати про ситуацію в Білорусі

Саме тому ми не можемо назвати імена наших співрозмовників і навіть дослівно привести їхні висловлювання. Будь-який коментар реальних людей із Мінська в цій статті може стати причиною їхнього переслідування в Білорусі.



"Потрапив в розробку ФСБ" – як активісти з Білорусі оцінюють вчинки Лукашенка

Ми просто склали конспект з думок, які вислухали або прочитали в соціальних мережах. Ці думки можуть бути суб'єктивними, але у них є спільна риса – люди, які це говорять, живуть в Білорусі (або жили там в 2020 році) і добре обізнані про все, що там відбувається. Ось що вони кажуть:

Спроба замаху на Лукашенка, швидше за все, фейк. Люди, яких звинувачують у змові з метою вбити президента і заволодіти його майном – спокійні, позитивні люди, переконані ліберали. Ліберали не творять змов. Також ніхто не вірить, що група "змовників" всерйоз розраховувала перехитрити КДБ і особисту охорону бацьки; Сам Лукашенко твердо переконаний, що його дійсно намагалися вбити в результаті змови. Інформацію про це йому злили спецслужби Росії. Перші змовники також були затримані в Росії. Ймовірно, російські спецслужби надали і якісь "неспростовні докази" підготовлюваної змови, і тепер Лукашенко бореться з змовниками в активній взаємодії з російськими "спецами"; Є думка, що операція з захоплення Протасевича була розроблена за участю ФСБ. Можливо навіть – із ініціативи російських спецслужб. Побічно це підтверджує той факт, що з рейсу Ryanair, що зробив посадку в Мінську після повідомлення про мінування, зійшли кілька людей. Четверо були ідентифіковані, як громадяни Росії. Ще двоє – білоруси. Виходить, що Протасевича "пасли" в основному росіяни. Багато хто в Мінську впевнений, що ім'я Протасевича також спливе в контексті замаху на бацьку; Російські партнери переконують керівництво Білорусі, що воно під постійною загрозою нападів і нікому вірити не можна. При цьому, можливо, керуються власними інтересами. Вони в тому, щоб гранично загострити відносини Білорусі із Заходом, який і так часто називає Лукашенка "мінським диктатором"; Інцидент із літаком, який був, по суті, захоплений в Мінську, залишить Лукашенка в повній ізоляції. Інцидент матиме не тільки економічні наслідки, які ми вже проаналізували. Але також і політичні. Білорусь залишиться один на один зі своїм єдиним партнером – Росією; Рішення про обмеження на ввезення пального з Білорусі в Україну абсолютно не вигідно Білорусі. Але воно вигідно Росії. Україна знайде нових партнерів, а Лукашенко втратить український ринок. Він це розуміє і, ймовірно, не хоче обмежувати поставки пального в Україну. Але він може прогнутися під "братнім" тиском. Тому загроза скасування контрактів із БНК щодо бензину для України реальна; Думка про те, щоб керувати Лукашенком, лякаючи його змовами, ймовірно підкинув росіянам він сам – в липні 2020-го. Він тоді затримав бійців російської приватної військової компанії Вагнера на території Білорусі і заявив, що ці бійці приїхали для дестабілізації ситуації перед виборами і повалення існуючого ладу. Саме тоді, можливо, у росіян з'явилася світла думка, що глава білоруської держави з серйозною параноєю і йому ввижаються змови. Після масових протестів у Білорусі параноя Лукашенка, ймовірно, значно посилилася.

/ Фото: REUTERS

Раніше "Сегодня" повідомляв, що Білорусь обмежила імпорт ряду українська товарів. У список потрапили деякі продукти, будматеріали і техніка.

З'явилася друга частина розслідування про корупційні доходи Лукашенка " Золоте дно 2: в тіні диктатора ". Журналісти NEXTA розповіли, як його родина причетна до контрабандних схем, а оточення правителя налагодило поставки в Росію заборонених в країні товарів з ЄС.

Україна опівночі з 28 на 29 травня повністю закриє небо для білоруських літаків. Літаки з Білорусі не зможуть пролітати над територією України навіть транзитом.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську