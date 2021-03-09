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Тіла п'яти загиблих у Польщі українців готують до відправки на Батьківщину

9 березня, 20:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зараз готують всі необхідні документи, каже генконсул Василь Павлюк

У середу, 10 березня, може початися транспортування тіл п'яти українців, загиблих у ДТП в Польщі.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на генконсула України в Любліні Василя Павлюка.

За словами дипломата, зараз оформляються всі документи для транспортування тіл на Батьківщину. Загиблими є жінки 1960 1967 і 1988 р.н., а також чоловіки 1968 і 1992 р.н. Це жителі Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Генконсул також повідомив, що в лікарнях Підкарпатського воєводства продовжують перебувати 24 пасажири українського автобуса, двоє з яких – у важкому стані.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в медустановах двох польських міст відмовлялися лікувати постраждалих в аварії українців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в ніч на 6 березня в Польщі сталася жахлива ДТП за участю українців. Автобус, який прямував з польської Познані до Херсона, з невідомих причин врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. Всі пасажири автобуса – громадяни України. На місці пригоди було виявлено тіла п'яти загиблих і 39 чоловік отримали ушкодження. Читайте всі подробиці ДТП в Польщі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

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ДТП Польща жертви автобуси українці в Польщі
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