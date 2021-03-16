"Телефонне право" замість чіткого алгоритму: чому в Україні провалили початок вакцинації

Непрозора система може відкрити шлях до більш серйозних проблем, кажуть експерти

Провал першого етапу вакцинаціїпроти COVID-19 в Україні викликаний тим, що використовувана вітчизняним Міністерством охорони здоров’я система імунізації створює проблеми при доступі пересічних громадян до вакцини та уповільнює процес вакцинації.

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Про це з посиланням на експертів пише Deutsche Welle.

Так експерт антикорупційної організації StateWatch Володимир Настенко звертає увагу на несвоєчасне формування списків тих, хто бажає вакцинуватися, та нечітку регуляцію "залишкових" доз.

"Дана ситуація знищує поняття чесного розподілу вакцин, коли люди через особисті зв'язки отримують вакцину раніше запланованого для них терміну", – коментує фахівець.

Він не виключає, що у майбутньому така непрозора система може відкрити шлях до більш серйозних проблем, як-от платного позачергового отримання вакцини "для подорожніх чи передачі державної квоти вакцин приватним фармкомпаніям".

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"Це створює ризик для "телефонного права", для продажу вакцини. Адже якщо дуже хочеш вакцинуватися, зателефонуєш і запропонуєш навіть за це заплатити. Можливо, будуть і такі випадки", – додає виконавчий директор громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

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На його думку, реалізація ідеї з публічними вакцинаціями створює більше корупційних ризиків, ніж переваг.

Як пише видання, услід за щепленням президента Володимира Зеленського оголений торс на камеру продемонстрував мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв. У Миколаєві першу дозу вакцини Covishield разом із міським головою Олександром Сєнкевичем отримали ще шестеро чиновників. У прямому ефірі та під спалахи камер вакцинуються інші місцеві керівники, а також народні депутати.

Сайт "Сьогодні" писав, що за минулу добу, 15 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 8928 осіб. Всього з початку кампанії щеплено 62 083 особи. На сьогодні в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 265 601 особа.

При цьому темпи вакцинації не дотягують до числа нових заражень коронавірусом. Так, в Україні за останню добу виявили 9642 нові випадки інфікування.

Відео: Сьогодні

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