Телеканалу "Україна" – 28 років!

Сьогодні каналу "Україна", який є лідером телевізійного перегляду по основними аудиторіям, виповнюється 28 років.
Історія каналу "Україна" – чи не єдиний в нашій країні приклад, коли регіональний телеканал став загальнонаціональним лідером. Вперше канал "Україна" вийшов в ефір 13 березня 1993 року у Донецьку. У 2004 році здобув статус загальнонаціонального, а в 2008-му – переїхав з Донецька до Києва. Канал входить до складу ТОВ "Медіа Група Україна".
"Історія каналу "Україна" – це сумлінна праця, величезна відповідальність і справжній успіх. Але я хочу сказати про останній рік. За іронією долі, саме 13 березня 2020-го, розпочався карантин. І за цей рік ми довели, що вміємо гідно приймати будь-які виклики. Ми перебудували виробництво і робочі процеси, знімали шоу без глядачів, влаштовували знімальні майданчики в культових місцях по всій Україні. Канал реалізував великі кампанії "Коронавірус: Варто знати" та "Україна вдома", які з перших днів локдауну допомагали нашим глядачам адаптуватися до нової реальності. Ми зберегли нашу команду і вийшли на нові території – зняли найпопулярніше на сьогодні шоу "МАСКА", розпочали зйомки тревела і ситкома. Тож попереду в нас багато гучних прем’єр і великих телевізійних подій", – зазначила директорка каналу Вікторія Корогод.
Сьогодні ефір представлений гучними розважальними шоу і концертами, різними інформаційними, інформаційно-розважальними, суспільно-резонансними проектами власного виробництва, соціальними ток-шоу, мелодраматичними, детективними серіалами і фільмами, трансляцією ексклюзивних подій і футбольних матчів.
У список любих програм глядачів входять:
- найпопулярніше розважальне шоу року "МАСКА" за міжнародним бестселером The Masked Singer;
- соціальне ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим;
- прямі ефіри "Ранку з Україною";
- суспільно-резонансний проєкт "Головна тема" з Оленою Кот;
- випуски новин "Сьогодні";
- інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою";
- скріптед-реаліті "Реальна містика";
- розважальні проекти "Миссия: краса";
- "Зірковий шлях";
- прем'єри кращих серіалів та інші.
Майже всі проекти в ефірі каналу "Україна" є лідерами своїх слотів за різними аудиторіями.
Канал "Україна" веде мовлення 24 години на добу з повним покриттям по всій території країни. Над безперебійним функціонуванням каналу працює понад тисяча професіоналів своєї справи, яких об’єднує корпоративний дух і прагнення бути першими в різних жанрах телебачення, створювати продукти, які не залишають байдужими глядачів і здатні змінити їхнє життя.
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