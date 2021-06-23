Телеведуча Анна Панова нарвалася на аферистів: вона дала українцям три поради

Шахраї намагалися виманити у телеведучої каналу "Україна" чималу суму, але вона не розгубилася і дала відсіч зловмисникам

За лічені секунди крадуть вашу особистість в соцмережах і заробляють мільйони – мова про віртуальних шахраїв, які від імені ваших друзів або рідних виманюють у вас гроші.

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"Сьогодні" дізналися, що запитати у афериста, перш ніж відкривати йому свій гаманець.

Як працюють шахраї?

Ведучий новин "Сьогодні" Віталій Школьний показує свій Telegram. На перший погляд, нічого незвичного – його фото і ім'я. Насправді, це клон, створений шахраями.

"Прізвище та ім'я – мої, фотографія – теж моя (в студії "Сьогодні", взята з "Інстаграму"). Але особистість не моя", – каже наш ведучий.

І почали шахраї від його імені писати всім – друзям, колегам і навіть родичам. Просили гроші в борг до вечора.

"У мене був шквал дзвінків від самого ранку до пізнього вечора з питанням" ти не збожеволів, просити по 1,5 тис. гривень у всіх на світі?" – згадує Віталій Школьний.

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Прохання про допомогу від колеги отримала і Анна Панова. Однак ведуча, яка не одну таку історію розповідала в ефірі, відразу запідозрила пастку – вона зробила скрін листування і переслала Віталію. Він уже підтвердив, що не писав.

"Віталій ніколи не писав мені в Telegram. По-друге, попросив у мене грошей – це мене дійсно здивувало. Потім я звернула увагу на те, як написано його ім'я – там була зайва літера", – пояснює телеведуча.

Стати жертвами шахраїв може кожен – вони за декілька секунд зламують аккаунт або створюють сторінку-клон. На таких схемах шахраї заробляють шалені гроші.

"За день шахрай може заробити 5-10 тисяч гривень. Масштабніші афери оцінюються в мільйон – це гроші, які ви перевели. А іноді це бувають досить-таки серйозні суми. І, на жаль, повернути ці гроші практично нереально", – попереджає експерт з безпеки Руслан Болгов.

Як не потрапити в пастку?

Тому не треба поспішати відправляти гроші, що б там не писали. А щоб викрити шахрая, поставте три простих питання:

якщо в соцмережах пишуть друзі, одразу питайте, де ви познайомилися і скільки дружите; якщо просить колега, домовляйтеся про негайну з ним зустрічі прямо в офісі або телефонуйте; якщо повідомлення від ваших родичів, навіть нічого не відповідайте, а відразу телефонуйте особисто.

Зазвичай після таких питань, зловмисники перестають писати і видаляють сторінку.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про іншу шахрайську схему і давали поради, як її уникнути.

Крім того, аферисти стали використовувати і популярний сайт OLX, за допомогою якого теж навчилися виманювати в українців гроші.