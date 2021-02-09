Телеведучі каналу "Україна" розповіли, як дбають про безпеку дітей в інтернеті

9 лютого 2021 року у світі відзначають День безпечного Інтернету, що запроваджений для позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми та молоддю.

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Ведучі новин "Сьогодні" Олег Панюта, Максим Сікора та Марина Кухар поділились власними методами виховання та захисту дітей в інтернеті.

Ризики можуть чатувати в інтернеті будь-якого користувача, а дитину й поготів. Телеведучі знають про це з власного досвіду, адже виховують підлітків. Зіркові батьки переконані, що відбирати у дітей ґаджети не варто, натомість радять пояснювати, навчати і допомагати розібратись у Всесвітній мережі.

"Усього не проконтролюєш. А закривати дитину в минулому тисячолітті – без телефона та інтернету (а я знаю батьків, які так роблять), не найкращий спосіб. Я вважаю, ніщо так не вбереже, як знання. Навички безпечної поведінки в мережі – це перше, чому ми маємо вчити.

Я багато розмовляю з Анею, намагаючись пояснити, чому важливо бути обережною. Показувала їй, як багато інформації можна зібрати про людину тільки за її постами в соцмережах, і як цю інформацію можуть використати. Розповідала про приклади, аби вона зрозуміла, чому я хвилююся.

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Я поважаю її особистий простір і не дозволю собі нехтувати правом приватності. Разом з тим, звісно, переживаю. Спокійніше, коли усвідомлюєш, що твоя дитина знає правила безпеки. Ще допомагають програми батьківського контролю – знаєш, де дитина, скільки часу проводить в інтернеті, в яких соцмережах, можна налаштувати обмеження за віком на відвідини сайтів. Тут важливо триматися золотої середини між контролем і довірою", – розповіла Марина Кухар.

Схожих методів у вихованні та розвитку цифрової грамотності у дітей дотримується Максим Сікора.

Ведучий вважає, що у цьому питанні дуже важливе завдання для батьків – навчити розбиратися у якості, а відтак, і безпечності контенту, який нам пропонують різні сайти та соціальні мережі.

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"Ми постійно перебуваємо у так званому інформаційному шумі. Це – нормальна ситуація, коли більшість громадян мають цілодобовий доступ до мережі інтернет. І якщо дорослі хоч якось можуть розрізнити корисні речі від відвертого сміття, то для дітей та підлітків це – велика проблема.

Гадаю, саме на цьому й хайпують творці всіляких мережевих феноменів в YouTube та Instagram. Існує й багато закритих груп, де діти можуть зіткнутися зі справжніми збоченнями. Я зовсім не проти здорового серфінгу соцмережами. Я проти заборон. Зараз же 21 століття! Але це не має заміняти реальність для дитини. Обов’язок дорослого навчити молодшого розрізняти, що є що. Це і є інтернет-грамотність. І це наша відповідальність", – поділився Максим Сікора.

Ведучий "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта нагадує, що необачність та безтурботність можуть

зашкодити навіть онлайн. Тому так важливо говорити з дітьми про наслідки будь-яких дій в інтернеті.

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"Синові вже немає потреби це пояснювати, а ось із Ганнусею все тільки починається. Контролювати? Ні, але перевіряти – так. А ще, пояснювати, куди не треба ходити, на що не варто відповідати, з ким не потрібно спілкуватися, яку інформацію не слід повідомляти. Ми маємо навчити дітей інформаційній гігієні. Аби потім не виправляти помилок", – радить Олег Панюта.

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