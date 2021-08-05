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Телевізор його натужує. Чим спантеличений Чаус в перший день домашнього арешту

5 серпня 2021 19:05

Ігор Сєров , Юлія Ляхова

Протягом двох тижнів Чаусу мають обрати подальший запобіжний захід

Чаус вирішив вибрати собі окуляри

Чаус вирішив вибрати собі окуляри

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якому 4 серпня обрали запобіжний захід, в перший день цілодобового домашнього арешту спантеличений тим, щоб замовити собі окуляри.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів адвокат Чауса Ростислав Кравець.

"Він взагалі не дивиться телевізор, це його, так би мовити, натужує. Зараз спантеличений тим, щоб замовити собі окуляри, бо за останній час погіршився зір. Складно прочитати необхідні документи. В цілому, він трохи дезорієнтований", – розповів нам його адвокат.

До 18 серпня Чаус має знаходиться під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Весь цей час екс-суддя перебуватиме під охороною Служби безпеки України.

Перед 18 серпня очікується ще одне судове засідання, на якому Чаусу мають обрати подальший запобіжний захід.

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Нагадаємо, 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний, і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.

В Офісі генерального прокурора заявили, що екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних виробництвах, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.

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