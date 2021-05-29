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Тіло загиблої в Туреччині одеситки доправлять в Україну наступного тижня

29 травня, 20:48

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Брат загиблої розповів "Сьогодні", що поки тривають процедури, а остаточна причина смерті встановлюється

Тіло загиблої у Туреччині альпіністки-одеситки в Україну доправлять в середині наступного тижня. Про це новинам "Сьогодні" ексклюзивно розповів її брат, який нині перебуває у Туреччині.

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42-річну Яну Кривошею у турецьких горах знайшли під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії. Альпіністку від початку травня шукали різні команди рятувальників, як місцеві, так і українські.

"Були сподівання. Новина доволі важка. Несподівана. Орієнтовно у понеділок-вівторок турки мають все закінчити. Віддати її нам. І протягом доби контора перевезе її, оформить. У середу вона буде в Одесі. Поки не знаємо, але похорон, напевно, буде в Одесі", – розповів телефоном брат загиблої В'ячеслав Кривошея.

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Тіло загиблої в Туреччині одеситки доправлять в Україну наступного тижня

Як повідомлялось, з рідними востаннє вона спілкувалася на Великдень. Привітала маму зі святами та повідомила, що вже на вершині. Відтоді зв'язок обірвався. Тіло Яни зараз на експертизі для встановлення точних причин смерті. Припускають, що вона загинула, впавши з прямовисних скель.

Відео: Сьогодні

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