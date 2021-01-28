Температурні гойдалки і крижані дощі: Україну очікує непростий лютий

Сніг теж буде, але недовго

Лютий в Україні почнеться з морозів, але протримаються вони лише кілька днів, потім на нас чекає відлига і навіть крижані дощі.

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Про мінливістьпогоди в останній місяць зимисайту "Сьогодні" розповіли народний синоптик і в Укргідрометцентрі.

За словами Леоніда Горбаня, лютий почнеться з морозів, які спочатку навіть будуть посилюватися, але вже 8-10 лютого буде відлига. Разом із морозами на початку місяця прийдуть і снігопади, щоправда, невеликі – не більш як 10 см снігу.

Проблеми на дорогах почнуться в період 8-10 лютого, коли снігодощі за невеликого морозу утворюватимуть крижану кірку на вулицях .

Потім знову похолоднішає – 15-17 лютого морози сягнуть 13-17 градусів уночі і 5-7 градусів вдень, а ось опадів у цей час майже не буде. Щоправда, місцями може випасти невеликий сніг, який ледь вкриє землю.

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А вже з 18 лютого почнеться стрімке потепління і за два дні температурні гойдалки гойднуться від -15-17 градусів морозу до +2-3 градусів тепла.

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Наприкінці місяця народний синоптик знову обіцяє сильні снігодощі і постійні переходи температури з плюсової на мінусову і навпаки.

В Укргідрометцентрі підтверджують, що незважаючи на те, що лютий буде теплішим, ніж січень, в окремі періоди можуть бути короткочасні сильні морози, до -30 градусів.

Опадів же в лютому, за прогнозами офіційних синоптиків, буде нижче норми, особливо малосніжним цей місяць буде в східних областях.

Нагадаємо, у Києві 28 січня обіцяють сніг і поривчастий вітер. Київська влада навіть обмежили в'їзд великогабаритного транспорту в місто, щоб мінімізувати затори і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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