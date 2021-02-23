Температурні гойдалки від -17 до +15: синоптик здивувала прогнозом на середу

В Україну повертається короткочасне похолодання. 24 лютого очікуються сильні нічні морози, та водночас вдень плюсова температура, місцями до +15. Також знову піде сніг.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вночі на сході і півночі країни 15-17 градусів морозу.
Вдень у західних областях протягом дня 7-12 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до +15.
На Лівобережжі та навіть у південній частині (Запорізька область) вдень 0-5 градусів морозу, на сході до -7 (карта).
На решті території близько нуля.
Атмосферний фронт північного циклону принесе завтра в Україну сніг, мокрий сніг і навіть дощ – вид опадів буде залежати від градусів.
На крайньому заході, в східних областях, на більшості південної частини України – без істотних опадів. На дорогах і тротуарах ожеледиця, сніжна каша.
У Києві завтра буде свіжо, вдень близько нуля. Пройде сніг і мокрий сніг, що відразу ускладнить ситуацію на дорогах.
За даними Укргідрометцентру, опади очікуються в центральних і північних областях.
Тим часом народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.
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