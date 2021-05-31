Темпи вакцинації продовжують падати. Скільки щеплень зробили за добу

В Україні за весь час щеплення проти коронавірусу отримали 1 021 806 людей, завершили вакцинацію 125 777 українців

В Україні за останню добу, 30 травня, 6168 людей вакцинувалися проти COVID-19. Це на 2424 щеплень менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що одну дозу отримали 5828 людей, повністю імунізовані – 340 людей.

Вчора працювали 60 мобільних бригад і 120 пунктів щеплення.

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З початку прищеплювальної кампанії вакцинувалися 1 021 806 українців, з них отримали одну дозу посилання – 1 021 804 особи, дві дози – 125 777 людей. Усього зробили 1 147 581 щеплення.

Станом на 31 травня, в чергу на вакцинацію від COVID-19 записалися 610 168 людей.

Нагадаємо, в Україні привезли вакцину Johnson & Johnson. Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я.

Також зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

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