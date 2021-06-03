Темпи вакцинації зростають. За добу щеплення отримали майже 35 тисяч українців

З моменту появи вакцини в Україні щеплення отримали 1 076 795 громадян, більшість ще не закінчила вакцинацію

В Україні вчора, 2 червня, 34 481 людина вакцинувалася проти COVID-19 – майже вдвічі більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Першу дозу препарату вчора отримали 28 899 людей, другу – 5582 людини. Протягом доби працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.

Джерело: МОЗ

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З початку кампанії з вакцинації зробили щеплення 1 076 795 українців, з них першу дозу отримали 1 076 793 українці, а закінчили вакцинацію 138 090 громадян.

Усього медики зробили 1 214 883 щеплення.

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Станом на 3 червня у список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

Нагадаємо, у столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їм будуть робити щеплення вакциною Pfizer.

Крім того, у Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу. Він працюватиме у вихідні дні. Такі центри вже працюють в Одесі, Києві та Львові.

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