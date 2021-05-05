Довгі вихідні "поклали на лопатки" вакцинацію. Де і скільки зробили щеплень від COVID-19

Кількість щеплень за добу зменшилася у десятки разів – у яких областях зробили найбільше

В Україні після Великодня значно знизилися темпи вакцинації від коронавірусу. За останню добу, 4 травня, щеплення зробили всього 3425 українцям, при тому, що минулого тижня цей показник досягав 74 тисяч.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Усього з початку прищеплювальної кампанії вакцинували 759 434 українців. З них дві дози препарату отримали вже 303 особи, іншим ще треба завершити вакцинацію.

Де найбільше зробили щеплень:

Дніпропетровська область – 879; Харківська область – 384; Київська область – 355; Миколаївська область – 289; Херсонська область – 160;

Вакцинацію проводили 73 мобільні бригади з імунізації і 356 пунктів щеплення. У чергу на вакцинацію записалися вже 514 821 особа.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що головним розповсюджувачем фейків про вакцини є Росія, щоб нав'язати світу свій препарат "Супутник".

Крім того, нещодавно в Україну прибула ще одна партія вакцини CoronaVac.

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