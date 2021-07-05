Темпи вакцинації в Україні продовжують падати. Скільки щеплень зробили за добу

Минулого тижня за день вакцинували майже 100 тисяч людей, на вихідних темпи зменшилися в кілька разів

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Україні впали темпи вакцинації. За останню добу, 5 липня 24 363 українці отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9103.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали одну дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 850 394 особи. Усього проведено 2 925 380 щеплень.

Статистика 5 липня. Джерело: МОЗ

Вчора працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення і 120 центрів вакцинації. У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 особи.

Нагадаємо, що у Вінницькій області чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer.

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Також ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

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