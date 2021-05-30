Темпи вакцинації в Україні знову просіли. Скільки зробили щеплень за добу

В Україні за останню добу, 29 травня, 8592 людини вакцинували проти COVID-19. Це майже вдвічі менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я
Зазначається, що вчора одну дозу отримали 7119 людей, дві дози отримали 1473 українця.
Протягом доби працювали:
- 102 мобільні бригади,
- 300 пунктів щеплення.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 015 978 людей, з них отримали 1 дозу – 1 015 976 людей, 2 дози – 125 437 людей. Усього зробили 1 141 413 щеплень.
Станом на 30 травня в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 записалися 604 651 людей.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили 1703 нових випадків COVID-19 .
Також нагадаємо, в Україні привезли вакцину Johnson&Johnson. Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я.
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