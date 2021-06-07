Темпи захворюваності падають. За добу в Україні 535 нових випадків COVID-19

В Україні різко знизилася захворюваність ковідом – за останній тиждень показники впали з 2000 до 500

В Україні за останню добу виявили 535 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 402 випадки менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 215 052 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 33 українці (усього – 51 215). Вилікувати вдалося 2 094 971 інфікованого (1743- за останню добу).

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Раніше ми писали, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія". Людям будуть заздалегідь повідомляти, куди і коли приходити для отримання щеплення.

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Також нагадаємо, що можна вакцинуватися тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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