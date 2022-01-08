Тепер без сексизму. Що загрожує за дискримінаційну рекламу

Тепер у рекламі заборонено вказувати на переваги однієї статі над іншою, інакше – штраф

У країні штрафуватимуть за сексизм у рекламі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні від 8 січня 2022 року вступили в дію зміни до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Верховна Рада.

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Яку рекламу заборонили

Дискримінаційна реклама:

що містить затвердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної або іншої переваги однієї статі над іншою;

щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення;

яка принижує гідність людини за ознакою статі;

демонструє насильство за ознакою статі;

використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача;

посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, що не належать до рекламованого продукту або способу його споживання.

Чого ще не має бути в рекламі

Тепер у рекламі заборонено розміщувати затвердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини:

його соціального та майнового стану;

расової та національної власності;

підлоги;

освіти;

політичних поглядів;

відношення до релігії;

за мовними ознаками;

роду та характеру занять;

місця проживання;

а також дискредитуючі товари інших осіб.

Що загрожує за порушення

Якщо рекламодавець порушить закон, доведеться сплатити державному бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент скоєння порушення.

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У законопроєкті до першого читання також передбачалося покарання за повторне порушення закону, однак у документі до другого читання цей пункт прибрали.

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