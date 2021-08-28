Тепер можна вибрати місце. SkyUp позбавив деяких пасажирів привілеїв

Лоукостер встановив нові правила – за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити

Безкоштовно забронювати місце пасажири тепер не можуть. Фото: колаж "Сьогодні"

Лоукостер SkyUp прибрав з найдешевшого тарифу з включеним багажем Standard можливість вибирати місця заздалегідь. До цього пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після п'ятого ряду і до кінця салону за винятком крісел в аварійних рядах.

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Про це повідомляє avianews.

За новими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $ 6 до $ 21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна.

Оновлені правила провезення багажу. Фото: avianews

Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

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За тарифом Standard SkyUp залишив можливість безкоштовно вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Дистанційна реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту.

SkyUp поповнив флот ще одним літаком

Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, тому що бортовий номер UR-SQP, остання "P" на авіаційному мовою – Papa", – повідомляє прес-служба на Facebook-сторінці.

Анкета Папи:

за походженням – Boeing 737-800NG;

рік народження – 2006;

місткість – 189 пасажирів;

ліврея – фірмова помаранчева SkyUp зі смайликами;

Вінглети – роздвоєні Split Scimitar;

План – літати в усіх напрямках SkyUp.

Повітряне судно стало восьмим у флоті авіакомпанії аналогічної моделі. Зараз лоукостер налічує 14 середньомагістральних літаків: два Boeing 737-700 NG на 149 місць, вісім Boeing 737-800 NG на 189 місць, чотири Boeing 737-900ER NG на 215 місць.

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Нагадаємо, з 23 жовтня SkyUp знову почне виконувати рейси до Танзанії на острів Занзібар два рази в тиждень. У 2022 року кількість польотів хочуть збільшити до чотирьох в семиденку. Вартість квитка з Києва в Занзібар починається від 7773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8416 грн.

Ще раніше, з 23 серпня, український лоукостер починає виконувати рейси з Києва в Лісабон – вже відкрито продаж квитків. Однак перельоти будуть виконуватися рідше, ніж в Занзібар, – тільки по понеділках. Ціни на квитки з Києва до Лісабона стартують від 3105 грн, а з Лісабона до Києва – від 2959 грн.