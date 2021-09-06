Тепер я чую: 3-річний хлопчик отримав від Фонду Ріната Ахметова слуховий апарат

З 2007 року Фонд Ріната Ахметова допоміг понад 200 хлопчикам і дівчаткам

Завдяки проєкту Фонду Ріната Ахметова "Тепер я чую" 3-річний хлопчик отримав можливість чути батьків, спів птахів і героїв улюблених мультфільмів. Фонд допомагає дітям з вадами слуху з 2007 року, завдяки чому понад 200 хлопчиків і дівчаток отримали слухові апарати.

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Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

Анастасія та її трирічний син живуть із вадами слуху. Назар ще надто маленький, тож поки не бачить в цьому проблеми. А от його мама не раз стикалася з труднощами та непорозуміннями, і не бажає такої долі єдиній дитині.

"У нас ще не дуже розвинене суспільство, щоб приймати всіх інвалідів. Тому соціум іноді відштовхує таких людей. Ми намагаємося виховати дитину так, щоб не було образи на соціальне оточення", – розповіла бабуся Назара Олена Бова.

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Туговухість у хлопчика спадкова. Візит до лікарів після народження підтвердив припущення. З'ясувалося, що без слухових апаратів – Назар ніколи не почує світу навколо. Але придбати їх самотужки не по силі родині, де працює лише бабуся.

"Нам це нереально було купити за свої гроші. Коли нам подзвонили з фонду Ріната Ахметова і сказали, що нам дадуть цей апарат – я дуже зраділа. Словами це не передати. Я дуже вдячна! Іншого виходу у нас не було, як звернутися до Ріната Ахметова. Те, що він почує світ, то, що він почує звуки і почне говорити – це дуже велике значення має!", – згадує жінка.