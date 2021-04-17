Тепло і дощ. Прогноз погоди в Україні на 17 квітня (карта)

У більшості областей країни опадів не буде, але обіцяють мінливу хмарність

Після доби дощів, які заливали Україну 16 квітня, вихідні в половині областей почнуться з сонячної і теплішої погоди.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, на зміну дощової погоди можна розраховувати жителям південної, центральної частини країни, а також Закарпаття, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Тут обіцяють мінливу хмарність.

На півночі, сході та решті заходу синоптики передають слабкий дощ.

При цьому ближче до літа в країні зростає температура повітря. Найтепліше буде в південних областях – від 11 до 16 градусів тепла вдень і 2-5 вночі.

Реклама

У східному регіоні теж очікується комфортна температура – від 11 до 14 градусів вдень і 3-6 вночі.

Найпрохолодніше буде в Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській і Київській областях. Тут очікується вдень від 8 до 11 градусів.

Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

Також ми дізналися, що через зміни клімату в Україні на країну 2021 року чекають як аномально високі температури, так і суворі морози.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама