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Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 13 квітня (карта)

13 квітня, 07:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше буде на сході країни

В Україні сьогодні, 13 квітня, у всіх областях, крім окремих регіонів, буде сонячно і тепло.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря сктановитиме від 16 до 20 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 11 до 19 градусів вище нуля. Дощ очікується у Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 10 до 14 градусів тепла.

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Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 13 квітня (карта)

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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