Тепло і сонячно: прогноз погоди на 16 жовтня (карта)

У Києві буде тепло

Синоптики прогнозують, що в столиці термометри покажуть +12 ... + 14 градусів. Колаж "Сегодня".

Погода в Україні в суботу, 16 жовтня, буде сонячною і теплою. Температура повітря прогріється до +12 ... + 16 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Як стало відомо, найтепліша погода буде на півдні і сході – в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях обіцяють до 16 градусів тепла. Найхолодніше буде в північній частини, зокрема, на Чернігівщині та Сумщині прогнозують 11-13 градусів.

В Одесі теж буде холодно – 10-12 градусів тепла. На Закарпатті стовпчики термометра піднімуться до 15 градусів.

Жителям заходу також доведеться змиритися з холодом. Температура повітря там прогріється тільки до 11-13 градусів.

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У Києві буде тепло. Синоптики прогнозують, що в столиці термометри покажуть +12 ... + 14 градусів.

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