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СЬОГОДНІ Новини України

Тепло, але дощі із грозами. Погода в Україні на 29 травня (карта)

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29 травня, 06:00
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Літо дебютуватиме в Україні спекою
Погода в Україні буде нестійкою. Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні буде нестійкою. Колаж "Сьогодні"

У неділю у центрі та на сході України пройдуть дощі. В останньому погода буде теплою, безвітряною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Вночі в центральних, східних та південних областях, вдень у Карпатському регіоні йтиме невеликий, подекуди помірний короткочасний дощ, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура у західних та північних областях вночі 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 18-23°, у східних, південно-східних областях 22-27°. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 °, вдень 20-22 °.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними , зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та інших.) не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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