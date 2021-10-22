Тепло, але не для всіх: синоптики дали прогноз на 23 жовтня

В Україні після холодів прийшло потепління, але не для всіх. Завтра, 23 жовтня, синоптики обіцяють на території країни дощі, а також +18.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Де буде холодно?
Похолодає завтра на Заході і Півночі. Там вдень буде від 7 до 12 градусів тепла. На решті території ще побуде тепла погода. Стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +18.
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Кого торкнуться дощі?
Дощі в суботу можливі буду. Порушено вони Харківську, Сумську та Одеську області, а також в центральних регіонах.
Може бути невеликі опади у Волинській та Рівненській областях, а також в північних районах Києва і Чернігова. Пізно ввечері невеликі дощі будуть в Луганській і Донецькій областях.
У решті регіонів буде без опадів.
Оригінальний прогноз
Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. тепер прогноз розповідають англійською мовою . Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи і США.
Раніше ми писали:
- Україна потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.
- південь України може перетворитися на пустелю . Все це через зменшення родючого українського чорнозему.