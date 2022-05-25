Тепло, однак з дощами та грозами. Погода в Україні на 25 травня (карта)

Сьогодні прогнозують опади у деяких областях країни, але температура повітря буде високою

Подекуди в Україні йтиме дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 25 травня, буде теплою. Однак подекуди прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 22 до 26 градусів тепла. На сході прогнозують +19...+21 градус.

У північних регіонах – 19-26 градусів тепла. На півдні очікується 19-24 градуси вище нуля.

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У Києві буде хмарно, 23-25 градусів тепла, а у Сімферополі буде сухо – +20...+22 градуси.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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