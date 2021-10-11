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Тепло залишило Україну: прогноз погоди на 11 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 жовтня, 06:00
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В Україні попри прохолодну погоду дощів не прогнозують
Тепла в Україні не прогнозують/Колаж: Сьогодні
Тепла в Україні не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 11 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, проте без опадів. Водночас температура в Карпатах нещодавно впала до -9 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У всіх областях вітер буде 5-10 м/с. На заході синоптики прогнозують 12-16 градусів тепла.

На сході температура коливатиметься від +12 до +15 градусів. У північних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть 12-15 градусів тепла. На півдні температура складе +14-15 градусів.

У Києві день пройде без опадів. Температура — 12-14 градусів тепла.

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Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів — від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів у лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", — розповів Горбань.

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