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Теплі дощі заллють майже всю Україну: синоптик попередила про погіршення погоди

28 липня 2021 14:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко також розповіла, скільки ще триватиме пекельна спека і коли чекати похолодання

В Україні знову зіпсується погода. Фото: REUTERS / Francois Lenoir

В Україні знову зіпсується погода. Фото: REUTERS / Francois Lenoir

Дощова погода в Україні буде домінувати і завтра. У четвер мокро буде в більшості областей, але при цьому температура повітря не знизиться – очікується спека більше 30 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Періодичні дощі і грози у четвер очікуються практично повсюдно в Україні. Більше опадів припаде на другу половину дня і вечір. А ось на заході ввечері якраз буде переважати суха погода – дощовий фронт зміститься.

Температура повітря в Україні буде коливатися в межах 29-34 градусів, в західних областях буде трохи свіжіше повітря, 26-31.

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"До кінця тижня і на початку наступного спекотна погода буде домінувати. Відчутне зниження температури повітря прийде до нас у вівторок, 3 серпня", – додав Діденко.

Що буде у Києві

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У Києві буде ще спекотно, очікується протягом дня близько +30. Така спека у столиці триватиме до початку наступного тижня. Дощі з грозою більш ймовірні завтра ввечері.

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