Теплі дощі заллють майже всю Україну: синоптик попередила про погіршення погоди

В Україні знову зіпсується погода. Фото: REUTERS / Francois Lenoir
Дощова погода в Україні буде домінувати і завтра. У четвер мокро буде в більшості областей, але при цьому температура повітря не знизиться – очікується спека більше 30 градусів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Періодичні дощі і грози у четвер очікуються практично повсюдно в Україні. Більше опадів припаде на другу половину дня і вечір. А ось на заході ввечері якраз буде переважати суха погода – дощовий фронт зміститься.
Температура повітря в Україні буде коливатися в межах 29-34 градусів, в західних областях буде трохи свіжіше повітря, 26-31.
"До кінця тижня і на початку наступного спекотна погода буде домінувати. Відчутне зниження температури повітря прийде до нас у вівторок, 3 серпня", – додав Діденко.
Що буде у Києві
У Києві буде ще спекотно, очікується протягом дня близько +30. Така спека у столиці триватиме до початку наступного тижня. Дощі з грозою більш ймовірні завтра ввечері.
- Останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися в річки, а автомобілі по ним плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.
- На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.
- Потужні зливи добралися до Маріуполя – автомобілі плавали по воді, людей мало не зносило течією.
- В Одесі потоки змивали все на своєму шляху, вода стікала у нічні клуби, заливала кафе і магазини.